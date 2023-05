Crea presentazioni in un lampo con Decktopus AI

Decktopus è una piattaforma online che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare presentazioni a partire da un titolo o da una parola chiave. Basta digitare il tema della presentazione e Decktopus creerà automaticamente delle slide con un design accattivante, dei contenuti pertinenti e delle note di accompagnamento. Inoltre, Decktopus AI offre la possibilità di personalizzare facilmente le presentazioni con un’ampia gamma di temi, caratteri e colori.

Come usare Decktopus AI per creare presentazioni

Per iniziare a creare le presentazioni è necessario creare un account su Decktopus. Per creare un account, basta visitare il sito di Decktopus AI e cliccare su “Inizia ora”. Per accedere alla piattaforma è necessario un account Google, inserendo email e una password. Dopo aver accettato i termini di servizio e la privacy, arriverà una email di conferma con un link per attivare l’account.

Una volta ottenuto l’accesso nel sito, bisogna scegliere il tipo di presentazione, tra tre opzioni:

Iniziare da zero

Selezionare un modello

Usare l’IA di Decktopus

Usare l’IA di Decktopus è semplicissimo, basta inserire il titolo o la parola chiave della presentazione e lasciare che l’IA generi le slide in pochi secondi.

Dopo aver generato la presentazione è possibile personalizzare la presentazione con un’ampia gamma di temi, caratteri e colori. Modificare il contenuto delle slide, aggiungere o rimuovere elementi, cambiare lo stile e la dimensione dei testi e delle immagini. Inoltre, si può arricchire la presentazione ottenendo suggerimenti per immagini e icone, note di accompagnamento e contenuti aggiuntivi per ogni slide.

Una volta terminata la personalizzazione è possibile condividere la presentazione con il pubblico in diversi modi. Esportando la presentazione in formato PDF o PPT, oppure condividendo il link della presentazione online. Inoltre, si può incorporare siti web e video live nelle presentazioni per renderle più interattive e coinvolgenti. La presentazione è modificabile in qualsiasi momento, grazie alla funzione di aggiornamento facile dei contenuti.

Come creare presentazioni professionali con Decktopus

Decktopus è adatto a chiunque voglia creare delle presentazioni per scopi diversi, come vendita, marketing, formazione, educazione, intrattenimento e molto altro. Una piattaforma che permette di sostenere sia il professionista in ambito lavorativo che il privato per uso personale.

Per creare una presentazione efficace e accattivante, non basta avere dei buoni contenuti ma bisogna saperli presentare in modo chiaro, questo strumento può creare presentazioni professionali in pochi secondi. Una piattaforma che dà la possibilità di arricchire informazioni già presenti aumentando la qualità e velocizzandone i tempi.

Le funzionalità di Decktopus permettono di ottenere degli input per gli elaborati e le presentazioni. Tra queste diverse funzionalità si possono ottenere suggerimenti per immagini e icone, evitando la ricerca sui siti web di foto d’archivio. Basta cliccare sul pulsante “Genera la mia presentazione” e lasciare che Decktopus trovi le immagini più adatte per ogni slide.

Nel caso in cui il problema è la mancanza di parole, si possono ottenere note di accompagnamento per ogni slide, Decktopus sarà in grado di creare delle note di accompagnamento su misura per l’argomento e il pubblico richiesto. In più per ogni slide darà elementi in più, per arricchire la presentazione, come aggiungere la propria voce su ogni slide.

Come personalizzare la presentazione con Decktopus AI

Decktopus offre anche diverse funzionalità per personalizzare e arricchire le presentazioni. Inserendo dei moduli interattivi nelle presentazioni, per interagire con il pubblico. Azioni che consentono di raccogliere dati, contatti, opinioni e valutazioni.

Per semplificare i flussi di lavoro è in grado di automatizzare azioni come inviare email, aggiornare fogli di calcolo, creare eventi e molto altro collegando Decktopus ad altri servizi online con l’integrazione del webhook. Infine, per rendere le presentazioni più coinvolgenti e dinamiche incorpora elementi multimediali come siti web, video, mappe e grafici interattivi.

Abbonamenti e funzioni extra di Decktopus

Per i contenuti extra è possibile sottoscrive due tipi di abbonamenti, PRO AI e BUSINESS AI, con cadenza mensile o annuale. Le differenze sono nelle prestazioni e nel prezzo.

PRO AI Decktopus, sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per generare automaticamente, aggiungendo alcune funzioni. I vantaggi di PRO AI Decktopus:

750 crediti AI per generare automaticamente contenuti, immagini, icone e note per le presentazioni.

Rimuovere il logo Decktopus dalle esportazioni per avere una maggiore professionalità e personalizzazione.

Creazione cartella per organizzare le presentazioni in modo semplice e ordinato.

Analitica per monitorare le performance delle presentazioni e il feedback del pubblico.

Un utente per accedere al servizio con il l’account personale.

Il costo di PRO AI Decktopus è di $ 9,99 al mese, nel caso del piano annuale il risparmio è del 10%. Oppure, provando gratuitamente il servizio per 14 giorni scoprendeno tutti i vantaggi.

Un altro piano di abbonamento è BUSINESS AI, ideale per i professionisti. Tra le funzionalità aggiuntive:

1000 crediti AI per utente per generare automaticamente contenuti, immagini, icone e note per le tue presentazioni.

Connessione al dominio personalizzato per avere una maggiore professionalità e personalizzazione.

Traccia delle risposte del modulo per raccogliere informazioni e feedback in tempo reale.

Colori e caratteri del marchio per creare presentazioni coerenti con l’identità visiva.

Note a piè di pagina e loghi per aggiungere elementi distintivi alle presentazioni.

Webhook per automatizzare azioni e semplificare i flussi di lavoro con l’integrazione di webhook.

Creare una squadra per collaborare con altri utenti alla creazione e alla condivisione delle presentazioni.

Il costo è di $ 29,99 al mese per utente, 10% in meno per il piano annuale, anche in questo è possibile provare gratuitamente il servizio per 14 giorni.