Crea riviste, brochure e cataloghi senza codice con Flip PDF Plus Pro

Il mondo digitale si evolve rapidamente e anche la tua comunicazione dovrebbe farlo. Con Flip PDF Plus Pro, trasformi i tuoi PDF statici in cataloghi digitali interattivi e multimediali. Scopri le ragioni per cui questo software è essenziale per la tua azienda: puoi scaricarlo gratis per testarne le funzionalità, oppure optare per uno dei piani a pagamento.

Coinvolgi il tuo pubblico con contenuti dinamici

Ma cosa fa, nel concreto Flip PDF Plus Pro? Tante cose: dalle brochure ai cataloghi, riviste, eBook, flipbook e tanto altro. Tra le sue funzionalità principali c’è la conversione di PDF e immagini statici in flipbook HTML5 in pochi secondi. Risparmi tempo e sforzi, convertendo più PDF contemporaneamente. Ma non solo: il software è in grado anche di personalizzare il tuo flipbook HTML5, scegliendo tra dozzine di modelli, temi e scene predefiniti. Nessun codice è richiesto, basta un clic.

L’utilissimo editor multimediale integrato ti consente di presentare contenuti dinamici. Trascina e rilascia facilmente video, audio, link, immagini e altro ancora. Applica effetti di animazione con azioni trigger per un coinvolgimento più importante. Puoi pubblicare il tuo catalogo in vari formati, tra cui file HTML, EXE, APP, APK o plug-in WordPress, per potenziare le tue campagne di marketing e vendita.

Se ti stai chiedendo come sia, effettivamente, la visualizzazione sappi che i cataloghi sono responsivi su schermi di diverse dimensioni, come smartphone e tablet: così potrai offrire al tuo pubblico un’esperienza di navigazione migliore. Dal punto di vista della sicurezza, puoi anche impostare una password o una lista utenti che possono accedere. Flip PDF Plus Pro garantisce la tua privacy e impedisce sia il download che la copia dei tuoi contenuti.

Infine, sapevi che con Flip PDF Plus Pro puoi anche accedere al tuo catalogo online in qualsiasi momento? Ti basta aprirlo per sfogliarlo immediatamente. Non c’è bisogno di scaricare o installare nulla, ti servirà soltanto un link – che puoi ovviamente condividere con chi vuoi. Tu offri le tue idee e i tuoi concetti, Flip PDF Plus Pro ti offre il suo servizio di alta qualità: puoi optare per la versione gratuita, oppure scegliere uno tra i piani di acquisto disponibili.

