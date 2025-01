Crea uno shop online di successo con l’offerta a tempo di Hostinger

La creazione e la gestione di uno shop online è per molti una sfida ambiziosa con cui confrontarsi. Le possibilità di guadagno tramite una piattaforma digitale orientata alla vendita di prodotti e servizi sono sicuramente allettanti e la crescita del settore conferma la bontà di questa forma di investimento. Per aprire uno store online di successo, però, non bastano né la volontà di farlo, né le risorse economiche da investire né la qualità dei prodotti da vendere. È tutto necessario e indispensabile, ma vano se non si prevede un hosting WooCommerce adeguato. Hostinger con i suoi piani dedicati mette a disposizione i migliori strumenti per ogni tipologia di negozio online. Scopri quale piano Hostinger è più adatto per il tuo progetto.

Perché il piano WooCommerce gestito di Hostinger

I vantaggi di acquistare un piano WooCommerce gestito di Hostinger sono molteplici. Da una parte ci sono prestazioni elevate (tempi di caricamento rapidi, esperienza utente fluida, eccetera) che assicurano un accesso ottimale all’e-commerce e un maggior numero di conversioni.

Alla base dei piani Hostinger c’è poi un’elevata attenzione alla sicurezza, con i certificati SSL gratuiti a vita e le diverse misure e strumenti integrati per prevenire gli attacchi informatici, proteggere i dati dei clienti ed evitare che il sito non risulti accessibile.

Con il piano WooCommerce gestito di Hostinger si ha inoltre la tranquillità di non doversi occupare dell’installazione e della configurazione di WordPress e WooCommerce, potendo poi contare su strumenti intuitivi e potenti (anche basati sull’AI) per la gestione del negozio. Con Hostinger si può intervenire non solo nello sviluppo estetico del sito, ma anche nell’integrazione dei vari metodi di pagamento e modalità di spedizione così da offrire a ogni cliente la miglior esperienza d’acquisto possibile.

Scegli il piano WooCommerce gestito a cui fare riferimento per avere il nome di dominio gratuito, certificati SSL illimitati, una CDN e 100 indirizzi e-mail gratuiti.