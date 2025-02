Avvia il tuo sito web da 2,49€ al mese con dominio gratuito incluso

Se si è alla ricerca di un piano hosting affidabile per avviare il proprio sito web, segnaliamo l’offerta per il nuovo anno di Hostinger, grazie alla quale è possibile beneficiare di uno sconto fino all’80% e un dominio gratuito. I prezzi partono da 2,49 euro al mese, con in più due mesi extra in regalo.

Avviare un sito web con Hostinger

I piani hosting di Hostinger mettono a disposizione degli utenti un website builder proprietario che integra l’intelligenza artificiale. Sfruttando l’AI, chiunque può creare un sito da zero in pochi minuti, che sia un blog, un negozio online o un sito personale in cui inserire il proprio portfolio.

Un ulteriore punto di forza è la velocità di ciascun piano hosting: ciò porta ad avere tempi di risposta più rapidi e un caricamento delle pagine più veloce, a tutto vantaggio dell’esperienza utente in primis e del posizionamento del sito nei motori di ricerca.

Migliorare l’user experience e il posizionamento nella SERP è inoltre importante per aumentare il tasso di conversione, e di conseguenza i guadagni provenienti dal sito, in un circolo vizioso già noto da anni.

Tutto questo poi avviene in un contesto di massima sicurezza, dal momento che Hostinger si impegna a proteggere i file degli utenti con backup automatici a intervalli regolari, l’adozione dell’autenticazione a due fattori, la crittografia del traffico web e l’impiego di Cloudflare, i cui nameserver sono protetti da qualsiasi attacco DDoS.

In caso di dubbi o domande, ogni utente può infine contare su un’assistenza premium attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, attraverso e-mail e live chat. Il tempo medio di risposta è inferiore ai due minuti, con gli specialisti di Hostinger che parlano oltre 10 lingue in maniera fluente.

Vi ricordiamo infine che fino al 16 febbraio sarà possibile avviare un sito web con i piani di Hostinger a partire da 2,49 euro al mese, con tanto di dominio gratuito incluso e due mesi extra gratis.