Realizzare volantini e grafiche senza essere graphic designer e ottenere al tempo stesso un risultato professionale: è possibile? A venirci incontro è Canva, strumento di progettazione grafica sviluppato dall’omonima azienda e lanciato nel 2013, che ha fatto della semplicità il suo punto di forza. Le sue funzionalità sono infatti intuitive ma, soprattutto, a portata di tutti e non è necessario essere grafici esperti per dare vita a progetti dal taglio professionale. Fiore all’occhiello di Canva è il suo comparto online, che permette di progettare qualsiasi cosa in qualunque momento.

Crea volantini professionali con Canva

Bastano davvero pochi minuti per realizzare un volantino a regola d’arte grazie a Canva. Potrai scegliere fra migliaia di modelli professionali e completamente personalizzabili a seconda dello stile che desideri attribuire. Aggiungi loghi, colori, mantieni un layout coerente e seleziona uno fra le centinaia di combinazioni di caratteri: crea l’estetica giusta per attirare la tua clientela target. Se non sei un tipo creativo niente paura, perché l’intelligenza artificiale è in grado di creare volantini personalizzati e su misura per tutte le tue esigenze. E le immagini? Canva ha la soluzione anche per questo: con lo strumento di creazione volantini avrai accesso a milioni di foto, illustrazioni e icone professionali. Ti basterà trascinarle direttamente dal desktop all’area di lavoro.

Per ottenere l’accesso allo strumento di creazione volantini di Canva e alle sue funzionalità, tutto quello che devi fare è sottoscrivere un abbonamento a Canva Pro. Il piano include un kit aziendale in cui impostare risorse per il tuo brand e collaborare a stretto contatto con il tuo team di lavoro. Avrai a disposizione, inoltre, planner, cartelle aggiuntive e 100 GB di spazio di archiviazione. A ciò si aggiungono oltre 100 milioni di risorse premium (fotografie, video, font e modelli) e strumenti esclusivi, come la rimozione dello sfondo. Canva Pro è disponibile per un periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.