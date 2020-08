Creality Ender 3 Pro a prezzo eccezionale su eBay

Se ti piace la stampa 3D, ma preferisci strizzare l’occhio al prezzo, allora non puoi perdere l’opportunità di comprare l’interessante Creality Ender 3 Pro in sconto su eBay: ti serve solo un codice per ottenere subito la riduzione di prezzo.

Creality Ender 3 Pro in sconto su eBay

Il modello di stampante 3D proposto in offerta su eBay è uno dei migliori nella fascia dei prodotti economici, da assemblare totalmente. Non c’è da spaventarsi però: sebbene il prodotto arrivi a casa totalmente smontato, l’opera di costruzione della macchina è semplice (basta seguire le istruzioni) quanto estremamente utile. Infatti, avendo anche io montato da zero un paio di stampanti 3D, ho fatto tesoro di ogni momento dedicato alla scoperta delle diverse componenti: ad opera finita, si è decisamente padroni della stampante appena montata e questo risulta utile sia per iniziare, sia al momento della manutenzione.

La Creality Ender 3 Pro è solitamente proposta a un prezzo più elevato, ma – come anticipato – attualmente su eBay è possibile utilizzare uno speciale coupon, che consente di ottenere subito uno sconto sull’acquisto di una selezione di prodotti. Per poter pagare la stampante 3D Ender 3 Pro a circa 166€, tutto quello che occorre fare è:

collegarsi a questo indirizzo;

inserire il prodotto nel carrello;

ricordarsi di inserire il codice sconto “PITLONG20” al momento di pagare.

Le spedizioni sono completamente gratis. Il venditore ha un elevato numero di feedback, positivi al 98,5%. Ad ogni modo il nostro consiglio è sempre quello di pagare con PayPal, beneficiando così della “Garanzia Cliente eBay” a tutela della propria transazione.