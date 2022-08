Creare campagne con Google Ads e Facebook Ads, il corso

Da diversi anni la pubblicità passa anche nel mondo del web e non più soltanto dalla carta stampata. Il settore dell’advertising – questo il nome – è stato fortemente incentivato dalla presenza di strumenti che permettessero la creazione di campagne ad hoc, in modo tale da raggiungere più persone possibili e ampliare il proprio raggio di vendita. Tra le più importanti ci sono Google Ads e Facebook Ads: vorresti imparare a usarli? Ecco cosa devi fare per ottimizzare le tue vendite online.

Google Ads e Facebook Ads, guida all’uso

Partiamo dal principio, ossia dalle differenze tra i due tool. Facebook Ads è legato principalmente alla targetizzazione delle sue campagne di digital marketing. Ciò significa che è possibile indirizzarle per una specifica località, interesse o comportamento di un utente tipo che potrebbe diventare potenziale cliente. Google Ads, al contrario, è una soluzione adatta per coloro che vogliono generare traffico diretto al proprio sito web raggiungendo un bacino di utenza più vasto.

Entrambi gli strumenti sono importanti per la buona riuscita di una campagna marketing e sono tante le aziende – sia grandi che piccole – che si affidano alle loro funzionalità per attrarre sempre più clientela. Per imparare a sfruttarle al meglio, il nostro consiglio è di evitare il fai-da-te ma di rivolgerti piuttosto a qualche esperto del settore che possa aiutarti a comprenderne a fondo le meccaniche. Il corso “Google Ads e Facebook Ads da zero” dei consulenti internazionali Arantxa e Guille ne è un esempio.

Più che un corso, un vero e proprio percorso in 25 videolezioni teoriche e pratiche, on-demand e ad accesso illimitato. In poco più di quattro ore imparerai a utilizzare sia Google Ads che Facebook Ads dalle basi, a partire dai vantaggi delle e-mail fino alla SEO e affiliati e le principali metriche (KPI). Inoltre, insieme ai due insegnanti potrai iniziare a progettare un piano marketing personalizzato identificando il cliente target e il potenziale mercato di riferimento. Per farlo imparerai ad utilizzare strumenti come Google Trends.

Il vantaggio principale di questo corso? La possibilità di ottenere una conoscenza base che possa guidarti nel mondo di Google Ads, Facebook Ads e tutte le altre piattaforme Meta, come Instagram. Nessun requisito richiesto: solamente un computer e una connessione Internet attiva. E il prezzo? Grazie alla promozione, disponibile ancora per poche ore, il corso di “Google Ads e Facebook Ads da zero” è in offerta a soli 9,90 euro anziché 59,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.