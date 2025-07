Come Creare un Sito Web con l’AI, Facile e Veloce

Giuseppe Vanni Pubblicato il 30 lug 2025

Al giorno d’oggi creare un sito web con l’intelligenza artificiale è decisamente più semplice: mentre prima era necessario utilizzare vari strumenti basati sull’IA (per realizzare template, immagini, video e testo) e solo successivamente integrare tutto, oggi sempre più servizi di hosting con web builder offrono tutto quello che serve direttamente su una sola piattaforma.

Realizzare un nuovo sito è alla portata di tutti, tanto che non è richiesta nessuna conoscenza in programmazione web.

In questa guida è possibile scoprire come funziona un website builder che utilizza l’intelligenza artificiale, come creare un sito efficace con l’IA con tutti i costi previsti.

Come Funzionano i Website Builder basati su AI

Per capire come funziona un moderno website builder è stato preso come esempio IONOS, uno dei migliori hosting per chi vuole creare da zero un nuovo sito web anche senza conoscenze informatiche. Ogni sezione illustrerà quali sono gli strumenti utilizzabili e come integra l’intelligenza artificiale in tutto il processo di creazione.

Per quest’articolo verrà mostrato come creare un sito web con WordPress e con MyWebsite Now, ossia i piani di IONOS più consigliati.

1. Struttura e Informazioni di Base

Una volta scelto il piano da applicare tutti i website builder chiedono alcune informazioni iniziali per poter avviare il progetto. L’installazione è semplificata e parte dalla scelta del nome del sito; non è importante pensare a quello finale, è possibile utilizzare anche un nome provvisorio fino alla registrazione del dominio (dove il nome dovrà diventare definitivo).

Nella schermata successiva è possibile scegliere se creare il sito con l’intelligenza artificiale o lavorare in autonomia. In quest’ultimo caso è possibile comunque avviare l’IA in un secondo momento, così da poter unire le proprie competenze in programmazione web con la tecnologia moderna.

Dopo aver effettuato questa scelta la schermata cambia e si inizia subito a operare con l’intelligenza artificiale. Un sito come IONOS mostra per esempio una schermata in cui viene chiesto all’utente che tipo di progetto si sta realizzando.

Nella schermata è possibile scegliere tra Attività, eCommerce, Blog, Landing page e Altro. La scelta è molto utile per dare le prime indicazioni all’IA, che mostrerà i template e gli strumenti giusti in base al tipo di sito selezionato.

2. Personalizzazione template

L’intelligenza artificiale di IONOS aiuta fin dalle prime fasi di personalizzazione del template. Nella schermata successiva alla scelta del tipo di sito infatti è possibile indicare il nome (è consigliabile usare un nome molto vicino a quello reale) e descrivere come dovrà essere, inserendo il maggior numero possibile di informazioni. Se si è in difficoltà a trovare un nome valido per l’azienda o per il sito web che si sta creando può utilizzare il generatore di nomi aziendali fornito direttamente da IONOS.

Bisogna anche selezionare il tono (il tone of voice), come ad esempio: Professionale e Persuasivo.

Struttura sito WordPress

Dopo aver fornito queste preziose indicazioni è possibile scegliere la struttura del sito, scegliendo tra una pagina unica o un sito multi pagina.

I siti multi pagina funzionano piuttosto bene per i siti di e-commerce, ad esempio, e fanno rimanere più a lungo gli utenti sul sito (miglior frequenza di rimbalzo). Per altri tipi di sito (come per esempio Blogger e Landing page) la scelta migliore è la pagina singola.

Stile del sito WordPress

Fatta questa scelta aprirà la schermata più importante nella prima fase di creazione: lo stile del sito.

L’intelligenza artificiale proporrà alcuni template su misura. Ogni modello è personalizzabile successivamente e si può sempre cambiare, ma vale la pena fare una scelta già ora per avere un ottimo schema da cui partire per finalizzare il progetto.

Al termine verrà mostrato un riepilogo delle pagine generate e, confermando la scelta, il sistema genererà l’intero sito (comprensivo di tutte le pagine create e confermate in fase di editing) in pochi minuti.

La schermata iniziale di WordPress ci accoglierà dopo pochi minuti. Il design e la struttura sono modificabili in qualsiasi momento premendo in alto su Aspetto -> Editor (nel backend di WordPress) oppure premendo su Modifica sito (dal frontend di WordPress ma solo se è stato eseguito il login).

Palette colori e creazioni sezioni

Per la creazione del sito è possibile personalizzare con l’intelligenza artificiale sia a palette dei colori sia lo stile di ogni singola sezione. Per procedere è sufficiente aprire l’editor, selezionare Editor web e cliccare sulla sezione o sulla palette colori da modificare.

Nella barra degli strumenti è presente il tasto Crea con IA, utile per lasciarsi ispirare fornendo colori di base o un prompt da cui partire per generare la palette colori o la sezione desiderata. Questo processo può essere ripetuto per ogni pagina o applicato all’intero progetto.

3. Generazione immagini e grafiche

Per avere successo e spingere in alto le visite del proprio sito è necessario utilizzare immagini e grafiche uniche, che si possono realizzare utilizzando gli strumenti forniti da IONOS o di terze parti.

Strumenti IA IONOS

Con la piattaforma si possono generare velocemente le immagini IA da aggiungere a qualsiasi contenuto. Per procedere è sufficiente selezionare il progetto desiderato, accedere a Presence Suite, selezionare Editor web, portarsi in Contenuti e aggiungere una nuova immagine. Nel riquadro è sufficiente premere su Crea con IA e specificare il prompt richiesto per generare una nuova immagine.

Altri validi strumenti IA gratuiti forniti da IONOS per generare le immagini sono:

Generatore di loghi: un tool pensato per generare un logo unico fornendo il nome della società o del sito, lo slogan e la categoria business.

Generatore di favicon: altro tool utile per generare la piccola anteprima logo nella scheda della pagina web.

Strumenti IA di terze parti

In alternativa è possibile creare le immagini per il sito utilizzando gli strumenti di terze parti più famosi:

ChatGPT

Google Gemini

Adobe Firefly

Microsoft Copilot

Dall-e

Midjourney

Tutti questi tool sono in grado di trasformare prompt semplici in immagini realistiche. In questo caso è richiesta una grande capacità di creare prompt efficaci oltre alla necessità di pagare una somma aggiuntiva per accedere ai modelli più avanzati e precisi.

Per i prodotti in vendita conviene sempre realizzare foto con strumentazione adeguata (reflex, obbiettivi etc.) e modificarle in un secondo momento: i prodotti vendono bene se accompagnati da immagini reali. Per il resto del sito è possibile usare gli strumenti IA consigliati finora.

4. Generazione testi

Anche i testi delle immagini, per gli elementi del sito o i testi per gli articoli possono essere generati utilizzando gli strumenti integrati nel website builder oppure utilizzando strumenti di terze parti (da usare su WordPress o altri CMS).

Strumenti IONOS

Sempre dall’editor è possibile aggiungere elementi di testo. Nella barra per gli elementi di testo (cliccabile in prossimità di una sezione di testo nella schermata del sito) è sufficiente premere su Testo AI, aprendo una finestra dove inserire i parametri per ottenere un testo per modificarne uno esistente. Una volta pronti è sufficiente premere su Genera.

Strumenti IA di terze parti

Se si utilizza WordPress è possibile installare i plugin AI Engine o AI Chatbot with ChatGPT, così da integrare comodamente ChatGPT e altri modelli linguistici durante la stesura delle pagine dei prodotti o degli articoli.

Per gli altri CMS o modelli di sito valgono gli strumenti già citati per la generazione delle immagini.

Perché Creare un Sito Web con l’Intelligenza Artificiale

Progettare un sito con l’intelligenza artificiale, sfruttando solo provider con strumenti avanzati, ha i suoi indubbi vantaggi:

Velocità : il sito web è operativo in pochi minuti e, una volta registrato il dominio, si è online entro un’ora dalla stipula del contratto con il provider scelto, anche senza realizzare troppe modifiche ai modelli modificati con l’IA.

: il sito web è operativo in pochi minuti e, una volta registrato il dominio, si è online entro un’ora dalla stipula del contratto con il provider scelto, anche senza realizzare troppe modifiche ai modelli modificati con l’IA. Accessibilità : gli strumenti di intelligenza artificiale sono utilizzabili anche dagli utenti che non hanno mai creato prima un sito e hanno scarse conoscenze informatiche. Non serve essere esperti di programmazione web per tirare su un sito in grado di competere sui motori di ricerca e sui social.

: gli strumenti di intelligenza artificiale sono utilizzabili anche dagli utenti che non hanno mai creato prima un sito e hanno scarse conoscenze informatiche. Non serve essere esperti di programmazione web per tirare su un sito in grado di competere sui motori di ricerca e sui social. Personalizzazione e design ottimizzato : grazie agli strumenti IA è possibile personalizzare velocemente ogni dettaglio del sito in un editor semplificato (editor a blocchi), creando anche immagini, loghi e testi partendo da semplici prompt.

: grazie agli strumenti IA è possibile personalizzare velocemente ogni dettaglio del sito in un editor semplificato (editor a blocchi), creando anche immagini, loghi e testi partendo da semplici prompt. Suggerimenti SEO e marketing : gli strumenti forniti dai provider possono spingere le vendite e le visite suggerendo le modifiche da effettuare e le campagne marketing da lanciare, generando anche i contenuti social da condividere.

: gli strumenti forniti dai provider possono spingere le vendite e le visite suggerendo le modifiche da effettuare e le campagne marketing da lanciare, generando anche i contenuti social da condividere. Costi contenuti: i costi sono ridotti scegliendo una soluzione completa che integra un website builder e un hub di strumenti IA.

Applicazioni

L’intelligenza artificiale durante la creazione di un sito web può essere applicata in ogni fase del processo:

Generazione automatica testi e immagini : così da avere subito una buona dote di articoli e prodotti per riempire il sito.

: così da avere subito una buona dote di articoli e prodotti per riempire il sito. Loghi : nuovi loghi unici generati secondo i gusti e le necessità dell’utente, con la certezza che nessun altro avrà lo stesso logo (per un’identità visiva unica).

: nuovi loghi unici generati secondo i gusti e le necessità dell’utente, con la certezza che nessun altro avrà lo stesso logo (per un’identità visiva unica). Template : i modelli di WordPress e di altri CMS si integrano alla perfezione con gli strumenti di intelligenza artificiale sia tramite plugin sia tramite funzioni dedicate. In tutti gli scenari viene fornito il necessario per aggiungere i contenuti IA già generati con altri strumenti, in altri è possibile creare al volo nuove immagini, loghi e testi direttamente dentro il CMS.

: i modelli di WordPress e di altri CMS si integrano alla perfezione con gli strumenti di intelligenza artificiale sia tramite plugin sia tramite funzioni dedicate. In tutti gli scenari viene fornito il necessario per aggiungere i contenuti IA già generati con altri strumenti, in altri è possibile creare al volo nuove immagini, loghi e testi direttamente dentro il CMS. Analisi performance e SEO: analizza le performance e l’ottimizzazione per i motori di ricerca, così da avere la giusta visibilità sul web.

Tutte queste applicazioni rendono la creazione di un nuovo sito web con l’intelligenza artificiale alla portata anche dei principianti.

Quanto costa creare un sito web con l’Intelligenza Artificiale

Quando si crea un sito con l’intelligenza artificiale è necessario tener conto anche dei costi, le spese da considerare sono:

Hosting : spesa necessaria per l’affitto delle risorse web assegnate al sito, variabile in base alle performance desiderate.

: spesa necessaria per l’affitto delle risorse web assegnate al sito, variabile in base alle performance desiderate. Dominio : alcuni provider di hosting includono un anno di dominio nel costo finale o anche un dominio totalmente gratuito, in generale si paga su abbonamento annuale.

: alcuni provider di hosting includono un anno di dominio nel costo finale o anche un dominio totalmente gratuito, in generale si paga su abbonamento annuale. Plugin specializzati : plugin altamente specifici come WooCommerce prevedono un costo aggiuntivo oltre alla semplice versione gratuita. Chi paga ottiene vantaggi esclusivi e migliori performance nella vendita dei prodotti.

: plugin altamente specifici come WooCommerce prevedono un costo aggiuntivo oltre alla semplice versione gratuita. Chi paga ottiene vantaggi esclusivi e migliori performance nella vendita dei prodotti. Strumenti di intelligenza artificiale: i costi per accedere agli strumenti IA può essere molto elevato se non disponibili nella piattaforma website builder scelta, addirittura superiore al costo del semplice hosting per il sito.

Questi sono i costi di IONOS:

Start : 3€ al mese per 6 mesi (IVA esclusa), prezzo di rinnovo 5€. Questo piano permette di creare un sito web in tempo record con il generatore di siti web IA, spazio web da 25 GB, dominio incluso il primo anno e 1 casella e-mail con 2 GB. Ideale per un sito web semplice o blog.

: 3€ al mese per 6 mesi (IVA esclusa), prezzo di rinnovo 5€. Questo piano permette di creare un sito web in tempo record con il generatore di siti web IA, spazio web da 25 GB, dominio incluso il primo anno e 1 casella e-mail con 2 GB. Ideale per un sito web semplice o blog. Expand : gratis per il primo anno (poi 10€ al mese IVA esclusa) include il dominio per un anno, 5 caselle e-mail, spazio web da 50 GB, generatore di testo IA e Strumento di ottimizzazione testi IA, generatore di immagini e palette di colori IA per design professionali e generatore di testo SEO IA.

: (poi 10€ al mese IVA esclusa) include il dominio per un anno, 5 caselle e-mail, spazio web da 50 GB, generatore di testo IA e Strumento di ottimizzazione testi IA, generatore di immagini e palette di colori IA per design professionali e generatore di testo SEO IA. Boost: 7€ al mese per 6 mesi (IVA esclusa) (prezzo di rinnovo: 15€) include tutti i vantaggi già visti con il piano Expand con l’aggiunta di caselle e-mail (in totale 10), spazio web 75 GB.

L’alto livello di personalizzazione dell’offerta fornita da IONOS la rende la piattaforma migliore per creare nuovi siti web utilizzando al meglio l’intelligenza artificiale di ultima generazione. Tutti i piani prevedono l’assistente di configurazione WordPress.

Esempi di siti web che si possono creare con l’AI

Utilizzando l’intelligenza artificiale è possibile realizzare qualsiasi sito web: landing page, sito WordPress, sito vetrina e siti di e-commerce.

Landing Page

Per creare una landing page è possibile utilizzare WordPress con il sito in stile pagina singola, aggiornando tutti gli elementi visivi per adattarli alle esigenze del servizio che si vuole utilizzare o alle informazioni che si vogliono fornire con questa pagina.

I testi e le immagini possono essere generati con gli strumenti IA forniti da IONOS oppure utilizzando ChatGPT e Google Gemini sia per i testi che per le immagini.

Siti WordPress

Un sito WordPress si presta bene sia per realizzare un blog sia per realizzare un sito di e-commerce. In tutti i casi è possibile utilizzare gli strumenti di l’intelligenza artificiale fin dalla creazione della struttura del sito.

Per i siti WordPress per articoli e per blogging i migliori strumenti sono ChatGPT e Google Gemini, a cui si aggiugono Microsoft Copilot, Dall-e e Midjourney se è necessario generare immagini in alta risoluzione.

Siti vetrina

Un sito vetrina si appoggia a numerosi strumenti IA per generare nuove immagini. In questo caso è preferibile utilizzare tutti gli strumenti migliori per il “prompt-to-image” come Dall-e, Midjourney e Adobe Firefly. Per riempire le descrizioni delle immagini e dei prodotti in vetrina è possibile utilizzare ChatGPT.

e-Commerce

Sui siti di e-commerce nessuno batte l’AI di IONOS con modelli per generare immagini e per personalizzare i template in pochi e semplici passi e scrittura facilitata delle descrizioni dei prodotti. Le migliori alternative in questo scenario sono Dall-e, StableDiffusion e Midjourney (per generare le immagini) e Google Gemini e ChatGPT (per generare i testi e le descrizioni dei prodotti).

Altri strumenti utili

Molti strumenti di intelligenza artificiale sono stati già citati nel corso della guida ma vale la pena analizzarli nel dettaglio, così da scoprire come utilizzarli per creare sito web con intelligenza artificiale gratis:

Dall-e: potente creatore di immagini a partire da un semplice prompt descrittivo.

ChatGPT: il più famoso tra i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Può creare testi, descrizioni e immagini ma è utile anche per la struttura di un sito e per ottenere ottimizzazioni SEO di testi già creati. ChatGPT è uno dei migliori modelli per modificare le immagini preesistenti e aggiungere nuovi dettagli o nuovi stili.

Microsoft Copilot: modello fornito da Microsoft, è l’ideale per creare immagini e didascalie per immagini.

Google Gemini: altro valido modello linguistico di grandi dimensioni, può essere utilizzato per creare storie interessanti, nuovi articoli per il blog e immagini realistiche.

Midjourney: attualmente uno dei migliori generatori di immagini disponibili sul mercato. Supporta l’alta definizione e l’applicazione di filtri ed effetti realistici, può modificare qualsiasi immagine.

StableDiffusion: altro motore per generare nuove immagini realistiche, in grado di rivaleggiare con Midjourney per qualità e livello di dettaglio.

Questi strumenti servono ad abbellire il proprio sito web e renderlo unico nel suo genere.

Consigli Finali

Creare un sito web con l’intelligenza artificiale è alla portata di tutti ma è consigliabile bilanciare la tecnologia con il tocco umano (ad esempio con fotografie dei prodotti reali, con testi personali e autentici che ripropongano l’essenza del progetto online). In quest’ottica, è uno strumento che offre una buona base di partenza da personalizzare.

Dopo aver lanciato il sito, bisogna spingere le visite aggiornando spesso i contenuti, pubblicandone di nuovi, curando l’ottimizzazione SEO e le performance del progetto, tenendo sempre CMS e plugin aggiornati e fornendo metodi di pagamento sicuri (e-commerce) o pagine veloci e scorrevoli da visitare (landing page e blog).

Tra tutti i provider hosting dotati di supporto dell’intelligenza artificiale IONOS si presenta con una marcia in più, grazie al sistema di generazione dei siti WordPress tramite IA.

Domande Frequenti su Come Creare un Sito con l'Intelligenza Artificiale Cosa si intende per website builder? Un website builder è una piattaforma in grado di aiutare gli utenti alle prime armi a creare un sito web in modalità blocchi (editor a blocchi), ossia trascinando e spostando gli elementi necessari da un template di partenza e personalizzando immagini, testo e contenuto in base alle proprie esigenze. Nella maggior parte dei casi non è richiesta nessuna conoscenza in programmazione web. Servono competenze di programmazione per usare questi strumenti AI? Non sono richieste grandi competenze in programmazione per usare gli strumenti IA, che rispondono anche ai più semplici dei prompt. Un programmatore saprà generare dei prompt più efficaci ma è possibile raggiungere una qualità elevata anche solo provando più volte fino a trovare il giusto compromesso. I siti web creati con l'IA sono davvero unici o sembrano tutti uguali? I siti web creati con l’intelligenza artificiale tendono ad essere spesso simili all’apparenza, visto che vengono utilizzati immagini, testi e modelli modificati con IA su precisi prompt personali. Vale comunque la pena utilizzare immagini personali o creati manualmente per rendere davvero unico il sito. Si può usare un dominio personalizzato con un sito creato dall'IA? Non ci sono limiti all’utilizzo dei domini sui siti basati sull’IA. Il dominio personalizzato è una funzionalità del provider hosting separata dall’utilizzo o meno dell’intelligenza artificiale nel website editor. Hosting e dominio sono inclusi negli strumenti per creare siti con IA? Molti provider hosting includono l’hosting e il dominio nei piani forniti di supporto all’intelligenza artificiale, rendendo molto più semplice la creazione di nuovi siti. Con questi piani è possibile portare il sito online in pochi minuti.