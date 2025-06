Creare un sito web con dominio incluso a costo zero per un anno: ecco l'offerta di IONOS

Se si vuole creare un sito web senza avere alcuna conoscenza informatica, è possibile approfittare dell’offerta di IONOS. La promozione in corso prevede l’opportunità di attivare gratis per un anno il piano Plus del pacchetto MyWebsite Now Starter, grazie al quale tutti possono realizzare un sito in pochi minuti e con dominio incluso.

Il prezzo di listino del pacchetto in offerta è pari a 18 euro al mese. Con la promo attuale è invece gratis, per un risparmio complessivo quindi di 216 euro in un anno. Uno dei fiori all’occhiello del website builder di IONOS è proprio l’integrazione con l’intelligenza artificiale, strumento che rende democratico l’universo del web design.

Come creare un sito web in pochi minuti con IONOS

Sono tre i passaggi richiesti per aprire un nuovo sito web con il website builder AI di IONOS, senza la necessità di competenze pregresse né in campo informatico né tantomeno in programmazione. Il primo è la scelta del template, con la piattaforma che mette a disposizione di ciascun utente tutta una serie di temi che ben si adattano a qualsiasi tipo di progetto.

Il secondo step prevede l’aggiunta di sezioni e contenuti. Le sezioni del sito web sono state realizzate da professionisti del settore, in modo da offrire a chiunque una base di partenza professionale e responsive, in grado cioè di adattarsi alle dimensioni di qualsiasi tipo di schermo (dallo smartphone al computer).

Come terzo e ultimo passaggio arriva la personalizzazione del layout. Anche in questo caso IONOS ha voluto semplificare al massimo il progetto proponendo una modifica di stili, colori e quant’altro a portata di clic. Infine non resta che pubblicare online il sito e iniziare a produrre i primi contenuti, magari sfruttando l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Il piano Plus di MyWebsite Now Starter è disponibile a costo zero per un anno, invece di 18 euro al mese. L’offerta, disponibile sul sito ufficiale IONOS, è valida per un periodo di tempo limitato.