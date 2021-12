Creare un dominio a 1,99 euro è possibile

Se siete alla ricerca di un dominio personalizzato e interazione, questa potrebbe essere la scelta giusta per richiederlo. Grazie alla promozione di fine anno di Serverplan infatti, chiunque potrà farlo a soli 1,99 euro per il primo anno. Per approfittarne, basterà sostanzialmente inserire il codice DOMINIEU in fase di pagamento e la promozione verrà immediatamente attivata.

Come richiedere il dominio con Serverplan

Come forse qualcuno di voi saprà già, Serverplan è una delle aziende di hosting più famosa in Italia e sicuramente con un rapporto qualità prezzo molto concorrenziale. Inoltre, chiunque si affiderà alla competenza dei loro tecnici, riceverà un'assistenza clienti di 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno.

Ma in che modo sarà possibile creare il dominio? Prima di tutto bisognerà raggiungere il sito web ufficiale tramite il collegamento diretto alla promozione 1,99 euro per il primo anno con il codice DOMINIEU e subito dopo cliccare sul banner relativo alla stessa offerta.

A questo punto si potrà verificare l'effettiva disponibilità del dominio sul mercato, inserendo il nome preferito nel campo di testo presente tra “WWW." e “.EU". L'estensione “.EU" non potrà essere modificata, ma garantirà un accesso interazione al proprio sito Web.

Qualora il nome fosse già registrato, apparirà un messaggio di errore, ma in determinati casi, potrà anche essere trasferito ma ad un prezzo differente. Se invece il nome dovesse risultare disponibile, apparirà immediatamente il tasto relativo all'acquisto e si potrà procedere con il pagamento.

Cosa offre il dominio di Serverplan

Con ogni dominio registrato, e fino a tutta la sua durata di mantenimento, si otterrà anche: una casella da 1GB, l'accesso ad una Webmail, sicurezza aggiuntiva data da antivirus e antispam, gestione dei DNS, redirect, mail forward, blocco del dominio, la registrazione dei nameservers e, ovviamente, tutta la privacy relativa alle informazioni.

Alcuni di questi elementi potranno poi essere ulteriormente migliorati, effettuando però degli acquisti aggiuntivi. I tempi di attivazione saranno rapidissimi. In pochi minuti si avrà subito accesso al sito Web con il dominio interazionale “.eu”, perfetto quindi per tutte quelle imprese con interessi in tutta l'Unione Europea. ma la promozione a 1,99 euro per il primo anno avrà validità solo fino al 30 dicembre del 2021.