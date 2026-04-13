 Creare un sito web con l'AI: con IONOS è gratis per un anno
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Creare un sito web con l'AI: con IONOS è gratis per un anno

Risparmia 18 euro al mese per il primo anno di abbonamento a IONOS, che include un website builder basato su AI e dominio gratuito.
Creare un sito web con l'AI: con IONOS è gratis per un anno
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Risparmia 18 euro al mese per il primo anno di abbonamento a IONOS, che include un website builder basato su AI e dominio gratuito.

È arrivato il momento di lanciare online quel progetto che continui a rimandare: approfittando dell’offerta IONOS, puoi accedere a tutti gli strumenti hosting e website builder (con tanto di dominio gratuito e Intelligenza Artificiale) a costo ZERO per un intero anno, per un risparmio complessivo di 216 euro.

Scopri l’offerta IONOS a costo zero per un anno

Website Builder IONOS: tutte le funzionalità per partire subito

Il website builder di IONOS offre tutto il necessario per lanciare un sito web, un blog o un e-commerce all’interno di un’unica piattaforma. Nel dettaglio, il piano in promozione è “Plus”, che include diversi strumenti utilissimi: non serve essere esperti o avere competenze tecniche.

Il servizio include dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL e una casella e-mail professionale da 12 GB. Grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, creare un sito web è semplicissimo: genera i testi, le informazioni SEO e il design del tuo progetto, poi con l’editor lo modifichi come preferisci.

Lancia il tuo sito web senza costi con IONOS

In alternativa, puoi scegliere uno delle decine di template disponibili e personalizzabili: tutte le sezioni sono già pronte all’uso, responsive (si adattano automaticamente al dispositivo con cui vengono visualizzate) e con impostazioni SEO integrate, oltre che senza pubblicità. Per chi vuole vendere online, è possibile integrare anche un negozio online con diverse opzioni di pagamento.

In caso di dubbi o necessità, avrai a disposizione un consulente personale che offre supporto dedicato. Approfitta oggi stesso della promo IONOS: un anno gratuito di accesso al piano “Plus”, che poi si rinnova a 18 euro al mese, mantenendo tutte le funzionalità incluse. Senza alcun costo nascosto: è la soluzione definitiva per chi vuole lanciare un progetto online rapidamente, con un investimento minimo.

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Pubblicato il 13 apr 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
13 apr 2026
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