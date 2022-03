Creative Sound BlasterX G1: porta al massimo l'audio del PC

Perché accontentarsi della mediocrità delle schede audio integrate, quando per meno di 30 euro puoi avere una vera e propria scheda audio professionale? Sto parlando della Creative Sound BlasterX G1, un piccolo dispositivo in grado di aprirti un vero e proprio mondo su quello che è il suono ad alta fedeltà, unito a feature specifiche dedicate ai videogiocatori, oggi disponibile a soli 30 euro su Amazon.

Scheda audio gaming Sound BlasterX G1: caratteristiche tecniche

Le G1 ha un formato estremamente compatto, simile a quella di una chiavetta USB, con un cavo integrato rivestito in nylon intrecciato. Uno degli aspetti più interessanti è senza dubbio la compatibilità che include PC, Mac e Play Station. La scheda presenta un jack a 4 poli che consente di collegare praticamente qualsiasi tipo di cuffia, inclusi gli auricolari. Tuttavia, i più esigenti avranno la possibilità di pilotare cuffie con un’impedenza fino a 300 Ohm. Si tratta, inoltre, di un dispositivo plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. È però con il software disponibile per PC che la scheda esprime tutta la sua potenza e capacità.

BlasterX Acoustic Engine è diventato nel tempo una delle utility più apprezzate dai videogiocatori e gli appassionati di musica. Da qui, infatti, avrai a disposizione un vero e proprio equalizzatore manuale che ti permette di personalizzare il suono adattandolo ad ogni singolo gioco. Non manca, infatti, la virtualizzazione del surround 7.1 per un’immersione totale nel mondo di gioco o nelle scene di film e serie TV. Avrai un controllo completo sulla tua esperienza sonora così da goderti al massimo qualsiasi contenuto, dalla musica ai videogiochi con una qualità come mai prima.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 40%, la Sound BlasterX G1 è disponibile su Amazon a soli 29,99 euro per un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.

