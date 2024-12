Credem Link: Buono Amazon da 50€ in regalo con il conto a canone zero

Credem Link è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori italiani alla ricerca di un nuovo conto corrente in grado di abbinare la comodità della gestione online con la possibilità di richiedere, quando necessario, assistenza in filiale, affidandosi ai consulenti e alle filiali di Credem, istituto che è stato appena nominato indicato dalla BCE come banca più solida in Europa.

Il conto proposto da Credem ha canone zero e, per tutti i nuovi clienti, mette a disposizione un Buono Amazon da 50 euro in regalo (completando l’apertura con il codice CREDEM50). A completare i vantaggi troviamo la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone azzerabile, e di accedere al Conto Deposito con interessi al 3% per 6 mesi.

Per accedere all’offerta e aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Credem, tramite il link qui di sotto.

I vantaggi di Credem Link

Con Credem Link è possibile accedere a un conto online con:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare carta di debito inclusa ; ci sono due opzioni: la Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) e possibilità di utilizzare i wallet digitali e la Credemcard su circuito nazionale a canone zero; i prelievi dagli ATM Credem sono gratuiti

; ci sono due opzioni: la Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) e possibilità di utilizzare i wallet digitali e la Credemcard su circuito nazionale a canone zero; possibilità di richiedere la carta di credito Ego Classic , con canone zero per un anno, poi 39 euro all’anno; il canone è azzerabile raggiungendo quota 6.000 euro di spese

, con canone zero per un anno, poi 39 euro all’anno; il canone è azzerabile raggiungendo quota 6.000 euro di spese Conto Deposito Più con interessi al 3% per 6 mesi

Utilizzando il codice CREDEM50 in fase di apertura si riceverà un Buono Amazon da 50 euro. Per ottenere il buono è necessario accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 1.000 euro con la carta di debito, entro fine marzo 2025. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.