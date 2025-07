Fai fruttare i tuoi risparmi con ING e Conto Arancio: tasso al 3,50% senza complicazioni

Chi ha detto che per guadagnare con i propri risparmi bisogna rinunciare alla libertà? Con Conto Arancio di ING, puoi iniziare a guadagnare interessi fin da subito, in modo semplice, trasparente e senza rinunciare all’accesso ai tuoi soldi quando ti servono.

Un conto deposito senza stress (e con interessi fino al 3,50%)

Conto Arancio è pensato per chi vuole mettere al sicuro i propri risparmi e, allo stesso tempo, farli crescere nel tempo. Se attivi la promozione attuale, puoi ottenere fino al 3,50% lordo per 6 mesi. Non devi vincolare grosse cifre, né rinunciare alla possibilità di usare il denaro quando vuoi. In altre parole, hai interessi competitivi e piena libertà. Come funziona? È più facile di quanto immagini:

Apri il conto direttamente online in pochi passaggi

Trasferisci anche una piccola somma, non ci sono minimi esagerati

Effettua una spesa di almeno 100€ con la carta di debito ING

Il tasso promozionale si attiva in automatico, senza altre condizioni

Con Conto Arancio puoi svincolare il denaro quando vuoi, senza penali o commissioni. Non è richiesto l’accredito dello stipendio, né un uso specifico del conto. Sei tu a decidere come e quando usare i tuoi risparmi. E se vuoi ottenere ancora di più, ING ha pensato anche a un programma di cashback tra amici: se inviti qualcuno ad aprire sia il Conto Corrente ING che Conto Arancio e a richiedere la carta Mastercard, ricevi 50€ di bonus per ogni persona. Puoi accumulare fino a 500€. Mettiamo il caso che tu abbia un gruzzoletto da parte, ad esempio 50.000€. Con il tasso del 3,50% lordo per sei mesi, puoi guadagnare fino a 875€ di interessi lordi. Senza fare nulla di complicato, senza rischi e con la certezza di poter usare quei soldi in qualsiasi momento.