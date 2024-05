Crédit Agricole: conto a canone zero con carta di debito inclusa

Il Conto Online di Crédit Agricole offre una soluzione bancaria che si adatta ad ogni esigenza. Con un focus su flessibilità e convenienza, questo conto include una carta di debito, consulenza dedicata e offre fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon per i nuovi clienti.

Zero Canone e Buoni Regalo

I primi 9 mesi di gestione del conto sono gratuiti. Dopo questo periodo, il canone rimane zero per gli under 35 e per coloro che accreditano lo stipendio o la pensione. Inoltre, per chi apre il conto online entro il 30 maggio con il codice promozionale “VISA” e sottoscrive una Carta Debit Visa, è possibile ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon utilizzando la carta per gli acquisti.

Carta di Debito Visa

La Carta di Debito Visa offerta da Credit Agricole è gratuita per i primi due anni e può essere utilizzata per pagamenti online e in negozio, a livello globale. Supporta soluzioni di pagamento come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, e offre controlli completi tramite app per una gestione sicura e personalizzata del denaro.

Consulenza personale

Che si preferisca l’interazione faccia a faccia o la comodità della gestione a distanza, Credit Agricole mette a disposizione un consulente personale disponibile sia in filiale che da remoto per offrire supporto nella gestione del conto e degli investimenti.

Tecnologia e sicurezza

L’app di Credit Agricole permette di gestire il conto ovunque ci si trovi, di pagare in tempo reale anche senza dover inserire l’IBAN del destinatario e ricevere notifiche istantanee per rimanere sempre aggiornato sui movimenti del conto. Inoltre, la sicurezza delle transazioni è garantita dall’uso del Servizio 3D Secure per gli acquisti online.

Conto deposito

Cédit Agricole offre anche un conto deposito con tassi d’interesse del 4% annuo lordo per le somme vincolate per 3 mesi e il 3,75% per i depositi vincolati a 6 mesi.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.