ING presente Conto Corrente Arancio Più a 0€/mese

Ti sei stancato di pagare continuamente le spese bancarie? Per venire incontro te e tanti altri risparmiatori, ING ha lanciato nel mercato finanziario Conto Corrente Arancio Più, una soluzione completamente gratuita a determinate condizioni e con una serie di vantaggi esclusivi. Scopriamo insieme questo conto.

Conto Corrente Arancio Più: la svolta nel panorama bancario

Questo nuovo conto online di ING è privo di costi nascosti. Cosa ti consente di fare? Prelievi, bonifici SEPA (anche istantanei) e pagamenti di bollettini, MAV, RAV, F24, CBILL e pagoPA, ovviamente senza commissioni sia in Italia che in Europa.

L’offerta è estremamente vantaggiosa, questo è certo, ma per ottenerla, devi accreditare lo stipendio o la pensione, oppure depositare ogni mese sul conto almeno 1.000 euro. Se ottemperi a queste condizioni, oltre al canone di tenuto conto a o euro, anche quello della carta di debito e della carta di credito Mastercard Gold viene azzerato.

Ma i vantaggi sono anche altri. Il conto online di ING mette a disposizione un’app user-friendly per gestire il tuo denaro in modo semplice e veloce, visualizzare e modificare il PIN della tua carta e pagare in tutta sicurezza con le carte contactless o tramite i servizi Apple Pay e Google Pay.

ING ha pensato proprio a tutto per offrirti un’esperienza bancaria completa e senza pensieri. Grazie alla carta di credito Mastercard Gold inclusa, puoi fare shopping online in sicurezza grazie ai protocolli adottati dal circuito Mastercard.

Inoltre, l’apertura del conto è facile e veloce: basta collegarsi alla pagina dedicata sul sito ING e seguire le istruzioni. Cosa aspetti? Apri subito il tuo Conto Corrente Arancio Più e scopri la libertà di una banca davvero a zero spese.