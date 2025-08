Crédit Agricole, problemi con l'home banking: il down dell'1 agosto

Problemi in corso per l’home banking di Crédit Agricole. Oggi, 1 agosto 2025, alcuni clienti della banca non riescono ad accedere ai servizi online. Lo abbiamo verificato in redazione. Questi gli screenshot appena catturati su uno dei nostri smartphone. Va precisato che non si tratta di un malfunzionamento esteso, il numero dei feedback inviati al portale Downdetector è nell’ordine di qualche decina, comunque in rapido aumento.

Crédit Agricole non funziona: down per l’home banking

Durante la fase di autenticazione, quella che si affronta subito dopo aver aperto l’applicazione su smartphone, si rimane bloccati sulla schermata di accesso. Dopo una lunga attesa compare il messaggio di errore riportato qui sotto, con l’invito a riprovare più tardi.

Attenzione. Si è verificato un errore. Si prega di riprovare più tardi.

L’unica cosa da fare è premere il pulsante “Conferma” e provare di nuovo. A confermare la situazione sono anche in feedback raccolti dal portale Downdetector. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Crédit Agricolein merito al down. Come sempre, aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili novità.

Aggiornamento (1 agosto 2025, 10:23)

Segnalazioni in diminuzione. Con tutta probabilità, il problema sta rientrando e la situazione tornando alla normalità. Abbiamo eseguito un nuovo testo sul nostro dispositivo in redazione, ma continua a comparire l’errore riportato sopra. L’accesso sembra invece funzionare da sito desktop. A chi ha esigenza di utilizzare subito l’home banking consigliamo al momento questa modalità.

Aggiornamento (1 agosto 2025, 10:57)

Feedback costanti. Siamo riusciti ad accedere all’home banking di Crédit Agricole dall’applicazione mobile, ma il processo di autenticazione richiede più tempo del previsto. Quasi certamente, il problema è in fase di risoluzione e presto si tornerà alla normalità.

Aggiornamento (1 agosto 2025, 11:15)

Le segnalazioni sono in diminuzione, l’accesso ai servizi online della banca è ripristinato anche da smartphone. Si conclude così un down almeno parziale, durato circa un’ora e mezza.