Crédit Agricole: il conto corrente gratuito per i giovani

Crédit Agricole è il conto corrente perfetto per chi ha meno di 35 anni e cerca un prodotto finanziario facile da gestire e senza costi aggiuntivi. L’offerta Under 35 è infatti rivolta a chi non ha ancora compiuto il 35° anno di età, offrendo canone completamente gratuito, insieme a una carta di debito VISA.

Il conto si richiede e si gestisce online in maniera molto agevole, includendo una serie di utili funzionalità per gli acquisti e l’utilizzo.

Crédit Agricole: conto corrente con canone gratis con l’offerta Under 35

Con Next Under 35 di Crédit Agricole, è possibile aprire un conto corrente gratuito online in pochi minuti, senza dover andare in filiale, e usufruire di un canone mensile pari a zero per i titolari di età sotto i 35 anni. Il conto è abbinato a una carta di debito Visa, a canone zero per i primi due anni, da poter usare per effettuare acquisti in Italia e nel mondo, online e presso i negozi, anche grazie alla compatibilità con i principali portafogli digitali, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

La carta di debito Crédit Agricole Visa ti offre anche il controllo totale delle transazioni, tramite l’applicazione dedicata. È possibile mettere in pausa la carta in caso di smarrimento o furto, bloccarla definitivamente, modificare i limiti di spesa o di prelievo giornalieri, attivare i pagamenti online e all’estero, visualizzare il tuo PIN in qualsiasi momento, ricevere notifiche istantanee sui movimenti e pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Crédit Agricole fornisce anche un consulente dedicato che è possibile contattare in qualsiasi momento attraverso la chat, tramite l’app o l’home banking. Allo stesso modo, è possibile parlare con un operatore e quindi rimanere sempre in contatto con la banca anche se non è presente nessuna filiale nella vostra zona.

L’offerta Under 35 è l’occasione da non perdere per beneficiare di tutti i vantaggi che offre.

