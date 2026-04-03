Conto aziendale online con IBAN illimitati, cashback e fino al 4% di interesse

Vivid Money è un conto aziendale online pensato per imprese e liberi professionisti. I motivi per cui sceglierlo sono diversi, tra questi si annoverano un numero illimitato di IBAN italiani, la politica di cashback sugli acquisti effettuati tramite la carta collegata al conto e gli interessi fino al 4% sul saldo positivo.

I liberi professionisti possono scegliere fra quattro diversi piani: Standard, Prime, Pro e Pro+. Il piano Standard è gratuito e include IBAN italiani illimitati, un tasso d’interesse iniziale annuo del 4%, un cashback illimitato garantito dello 0,5%, carte virtuali e fisiche, nonché bonifici istantanei e ordinari più un’assistenza dedicata 24 ore su 24.

Conto business all-in-one

Uno dei principali punti di forza di Vivid Money è il 4% di interesse annuo fisso per 4 mesi in euro, con la possibilità di accedere al proprio denaro in qualsiasi momento grazie all’assenza di vincoli tanto per i prelievi quanto per i pagamenti.

Ciascun conto della fintech Vivid Money offre bonifici istantanei e addebiti diretta SEPA, il tutto senza costi aggiuntivi. Tra le altre cose, sono disponibili più di 20 valute, nonché un cambio in tempo reale e senza commissioni, più trasferimenti internazionali in uscita senza spese e la possibilità di pagare in più di 70 nazioni e ricevere pagamenti da più di 150 Paesi in tutto il mondo.

Un ulteriore punto di forza dei conti business Vivid Money riguarda l’integrazione con i software di contabilità. I titolari di un conto possono ad esempio sincronizzare le loro transazioni tramite piattaforme come sevDesk e DATEV, così come monitorare le proprie spese, preparare la dichiarazione fiscale e mantenere aggiornate le proprie finanze senza alcun inserimento manuale dei dati.

L’apertura del conto Vivid Money avviene online tramite una semplice richiesta dal sito ufficiale. La procedura richiede meno di 10 minuti, non vi è la necessità né di documenti né di recarsi in filiale e in genere la verifica è immediata.