Conto con Banca Mediolanum: canone zero oltre a bonifici e prelievi gratis, la promo

Per un nuovo conto corrente a canone zero e con prelievi e bonifici senza commissioni è possibile puntare su SelfyConto di Banca Mediolanum.

Si tratta di un conto ricco di vantaggi che prevede un canone azzerabile (sempre azzerato per Under 30) e aggiunge diversi altri vantaggi, per un’operatività completa e a zero spese.

Per tutti i dettagli sulla promozione e per aprire il conto corrente è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Un conto corrente ricco di vantaggi da aprire oggi

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online con canone di 3,75 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti il canone è azzerato con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese. Per gli Under 30, inoltre, il canone è sempre azzerato, senza ulteriori requisiti da rispettare.

Al conto è abbinata la carta di debito, disponibile con canone zero in versione virtuale e con canone di 10 euro all’anno, con primo anno gratuito, in versione fisica, con cui è possibile effettuare prelievi gratis in area euro. La carta è utilizzabile con tutti i principali wallet digitali, per pagare da smartphone e tablet.

Da segnalare che è possibile richiedere la carta di credito, con canone di 20 euro all’anno, e che i bonifici online sono senza commissioni (ordinari e istantanei). Si tratta, quindi, di un conto completo e ricco di vantaggi, in grado di soddisfare le necessità di varie tipologie di clienti.

SelfyConto è disponibile anche come conto cointestato, adattandosi alle differenti esigenze dei risparmiatori. Per maggiori dettagli sul conto e per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto, seguendo poi una veloce procedura di apertura online.