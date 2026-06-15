 Conto con Banca Mediolanum: canone zero oltre a bonifici e prelievi gratis, la promo
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Conto con Banca Mediolanum: canone zero oltre a bonifici e prelievi gratis, la promo

Con Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis, ecco la promo di giugno 2026 da attivare oggi.
Conto con Banca Mediolanum: canone zero oltre a bonifici e prelievi gratis, la promo
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Con Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis, ecco la promo di giugno 2026 da attivare oggi.
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Per un nuovo conto corrente a canone zero e con prelievi e bonifici senza commissioni è possibile puntare su SelfyConto di Banca Mediolanum.

Si tratta di un conto ricco di vantaggi che prevede un canone azzerabile (sempre azzerato per Under 30) e aggiunge diversi altri vantaggi, per un’operatività completa e a zero spese.

Per tutti i dettagli sulla promozione e per aprire il conto corrente è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Apri qui SelfyConto

Un conto corrente ricco di vantaggi da aprire oggi

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online con canone di 3,75 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti il canone è azzerato con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese. Per gli Under 30, inoltre, il canone è sempre azzerato, senza ulteriori requisiti da rispettare.

Al conto è abbinata la carta di debito, disponibile con canone zero in versione virtuale e con canone di 10 euro all’anno, con primo anno gratuito, in versione fisica, con cui è possibile effettuare prelievi gratis in area euro. La carta è utilizzabile con tutti i principali wallet digitali, per pagare da smartphone e tablet.

Da segnalare che è possibile richiedere la carta di credito, con canone di 20 euro all’anno, e che i bonifici online sono senza commissioni  (ordinari e istantanei). Si tratta, quindi, di un conto completo e ricco di vantaggi, in grado di soddisfare le necessità di varie tipologie di clienti.

SelfyConto è disponibile anche come conto cointestato, adattandosi alle differenti esigenze dei risparmiatori. Per maggiori dettagli sul conto e per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto, seguendo poi una veloce procedura di apertura online.

Apri qui SelfyConto di Banca Mediolanum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
15 giu 2026
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