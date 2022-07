Il musical sulle criptovalute arriverà a Broadway

Si segnala oggi un’iniziativa alquanto particolare nel territorio delle criptovalute. Si intitola Crypto The Musical e il nome è già di per sé piuttosto esplicativo per capire di cosa si tratta. Lo spettacolo punta in alto, al palco di Broadway, anche se al momento è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo.

Crypto The Musical, un musical sulle criptovalute

Ideato da Amanda Cassatt, già celebre per aver contribuito all’adozione su scala globale di Ethereum attraverso una campagna di marketing azzeccata, vedrà la partecipazione di Daniel Mertzlufft e Macy Schmidt (Ratatouille The TikTok Musical). La produzione sarà affidata all’agenzia Serotonin già attiva sul fronte Web3, in collaborazione con Cliff Hopkins (ex Instagram) e Dori Berinstein, nome noto nell’ambito dei musical. Questo il concept, stando a quanto riportato sulle pagine del sito ufficiale.

Immaginate la storia delle criptovalute che incontra la commedia del Book of Mormon, il cuore della Rivincita delle Bionde e il realismo di Hamilton. Crypto The Musical racconta il Web3 ai fan esistenti e a un pubblico totalmente nuovo, con la storia di una donna che fugge dalla finanza tradizionale per unirsi a una startup crypto e l’esilarante corsa sulle montagne russe che ne consegue.

L’intero progetto è finanziato in modalità DAO (Decentralized Autonomous Organization), con dinamiche di fatto molto simili a quelle di un crowdfunding. Per partecipare, la spesa minima richiesta ammonta a 1.000 dollari, per arrivare fino a 200.000 dollari. In cambio biglietti VIP, NFT e altri bonus.

Essendo la finalità quella di promuovere la cultura delle criptovalute, facendo conoscere questi asset anche a chi ancora non li ha mai presi in considerazione, non fatichiamo a immaginare un eventuale supporto fornito da exchange come Binance che stanno investendo molto con lo stesso obiettivo.

