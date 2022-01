Criptovalute: secondo Panda Security ci aspetta un 2022 difficile

Panda Security, nota azienda dedicata alla produzione di software e servizi per la protezione da attacchi informatici, ha da poco pubblicato un report. In questo nuovo documento sono indicate alcune previsioni relative ai possibili attacchi e pericoli che dovremo aspettarci nei prossimi mesi. Infatti, secondo i ricercatori, il 2022 sarà un anno particolarmente difficile in termini di sicurezza e le criptovalute non sono escluse. Anzi, il fatto che si siano trasformate in un fenomeno in costante ascesa le rende ancora più appetibili ai cybercriminali.

Allarme rosso per chi detiene criptovalute

È allarme generale per chi detiene criptovalute oggi. La sicurezza è un aspetto fondamentale se non si vogliono perdere tutti i guadagni in pochissimo tempo a causa di un attacco informatico. Complice anche il fatto che questo sistema non è regolamentato praticamente da nessuno.

Tuttavia exchange sicuri ce ne sono, ma questo non basta a proteggere le vostre criptovalute. Il problema risiede proprio nelle strategie messe in atto dai cybercriminali che si inventano applicazioni mobili dannose. Proposte tramite link attraverso attacchi phishing e smishing, fanno credere all'utente che sia proprio l'istituto di credito o qualsiasi altro servizio ad aver inviato il messaggio.

Un altro pericolo evidenziato da Panda Security sono i siti non protetti. Finire su queste pagine è un attimo, così come in un attimo i criminali del web riescono ad accedere al dispositivo e clonare tutte le password insieme alle credenziali di accesso importanti. Tra queste, registrate, ci possono essere anche quelle al wallet digitale dove si detengono le criptovalute.

Alcune previsioni per il futuro

Gli esperti di Panda Security, infatti, mettono in guardia proprio da questa creatività che caratterizza i cybercriminali del futuro, oggi sempre più rivolti al mondo delle criptovalute:

I cracker possono essere molto creativi ed esplorare altri percorsi, ma l'obiettivo finale di solito è uno solo: ottenere l'accesso ai portafogli digitali. Le criptovalute non sono facili da rintracciare, quindi rubare questo tipo di fondi è anche una priorità per i criminali informatici. Nel 2022 vedremo probabilmente un aumento degli incidenti informatici legati a criptovalute e portafogli digitali.

Il prossimo 2022 sarà davvero turbolento come il 2021. Vedremo più hack e attacchi di alto profilo alla gente comune? Probabilmente sì. Soprattutto con la pandemia di Covid-19 che continua a devastare il mondo, l'umanità continuerà a fare affidamento su Internet per condurre la vita quotidiana. Sebbene questo possa essere più sicuro, poiché tutti evitano di essere infettati dal nuovo virus, più persone che passano al digitale significherebbero anche maggiori opportunità per i piantagrane che vogliono attaccare.

Una soluzione per proteggere le proprie criptovalute, ma non solo, potrebbe essere un buon programma antivirus anche gratuito, ce ne sono di molto validi. Un'arma importante per combattere gli attacchi informatici che, durante tutto il 2022, continueranno ad aumentare mettendo tutti in pericolo.