La crisi della RAM fa volare Samsung e SK hynix

Trascinato verso l’alto dal trend dell’intelligenza artificiale (e non solo), il mercato azionario sudcoreano sta per concludere un anno da record. E fra i titoli di maggiore successo ne spiccano due che hanno un legame diretto con la crisi della RAM in corso: Samsung e SK hynix. Insieme a Micron controllano la fetta più grande di un ambito in cui l’offerta è al momento assorbita quasi per intero dai giganti del settore AI, provocando inevitabilmente un’impennata dei prezzi.

Samsung e SK hynix da record in Corea

Più nel dettaglio, Samsung ha fatto registrare un +125%, mentre SK hynix si è spinta addirittura a un +268%. Lo stesso vale per la parent company di quest’ultima, SK Square, che come Korea Circuit (tra i suoi clienti c’è anche Broadcom) hanno fatto registrare un +330% circa.

A proposito della RAM, ad accentuare la crisi è stata anche la decisione presa da Micron, che ha abbandonato il marchio Crucial dopo quasi trent’anni. Con questa mossa, l’azienda ha detto addio al mercato consumer per dedicarsi esclusivamente alle richieste del mondo enterprise. È lì che al momento si concentrano le opportunità di guadagno.

Rimanendo in ambito AI, a far segnare gli incrementi più significativi non sono i chipmaker, ma altri fornitori. È ad esempio il caso di Hyosung Heavy Industries e Doosan Enerbility, entrambe attive sul fronte dell’energia, di cui i data center hanno sempre più bisogno. La prima produce tra le altre cose i trasformatori, mentre la seconda gestisce centrali elettriche nel paese, incluse quelle nucleari.

Difesa, K-beauty e gaming

Altri trend di rilievo per quanto riguarda l’economia sudcoreana sono quelli legati alla difesa (Hanwha Aerospace +200%, Hanwha Ocean +210%) e ai prodotti di bellezza (K-beauty, APR +369%).

Non va altrettanto bene alle realtà impegnate sul fronte gaming. La ragione è da ricercare nella concorrenza sempre più agguerrita proveniente dalla Cina, da cui sono arrivate di recente produzioni importanti. Un esempio è Black Myth: Wukong di Game Science. Aziende come Krafton e Com2uS ne stanno risentendo.