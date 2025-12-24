PC venduti senza RAM per i prezzi fuori controllo

L’aumento dei prezzi della RAM è fuori controllo. Per far fronte a quella che per molti è già un’emergenza, c’è chi ha iniziato a proporre PC assemblati sprovvisti della componente: se hai le unità da installare bene, altrimenti le puoi recuperare altrove, intanto compra il resto del computer.

La RAM costa troppo, il PC te lo vendiamo senza

È il caso di MAINGEAR e Paradox Customs, ma siamo certi che lo vedremo fare a molti altri configuratori e venditori. Il messaggio è molto chiaro: smonta i moduli dal tuo computer vecchio o acquistali dove preferisci. Il primo dei due e-commerce ha addirittura un programma BYO (Bring Your Own) che permette di inviare la RAM nei suoi laboratori, così che possa essere montata sulla scheda madre insieme a processore, SSD e scheda video, prima che il risultato finale sia spedito al cliente.

A far schizzare alle stelle il prezzo della RAM, lo ricordiamo, è stato l’accaparramento delle memorie da parte delle aziende impegnate nel settore dell’intelligenza artificiale. Sono impegnate in una corsa all’acquisto per allestire data center sempre più grandi e potenti, nei quali gestire i servizi AI che richiedono sempre più capacità di elaborazione. Si parla di rincari fino a +400% per i kit DDR5.

Lo stesso fenomeno interessa gli SSD. È dunque lecito attendersi un 2026 all’insegna degli aumenti in qualunque segmento di mercato: non solo i PC, ma anche smartphone, tablet console e qualsiasi altro dispositivo che integri queste componenti.

Come la crisi dei chip?

Sta accadendo qualcosa di simile a quanto abbiamo visto con la crisi dei chip durante il periodo della pandemia, innescata da un’improvvisa enorme richiesta globale, legata all’esigenza di lavorare e studiare da casa. Per quanto andrà avanti? La risposta è da ricercare nelle strategie dei giganti AI: se scoppierà la bolla, come qualcuno già vocifera, non molto.