 RAM e SSD alle stelle: prezzi folli nel 2026
Le unità RAM e SSD fagocitate dalla crescita del settore AI: ne faremo le spese noi, acquistando PC, smartphone, tablet e console.
Le prime avvisaglie nelle scorse settimane, ora il problema è conclamato e con il 2026 ormai alle porte potrebbe delinearsi una vera e propria emergenza: componenti come le memorie RAM e le unità SSD stanno facendo registrare un aumento dei prezzi fuori scala. La conseguenza è diretta e ricadrà inevitabilmente sul nostro portafoglio, traducendosi in dispositivi molto più cari all’arrivo sugli scaffali.

Costerà tutto di più, per RAM e SSD

Nessuna categoria sarà risparmiata. Innanzitutto i computer, di cui costituiscono parti essenziali, ma anche gli smartphone e i tablet nell’ecosistema mobile. Sarà lo stesso per i prodotti del mondo gaming, a partire dall’attesa Steam Machine in arrivo entro la primavera. Discorso analogo per le console next-gen che Sony e Microsoft potrebbero annunciare entro il prossimo biennio.

Per certi versi, sta accadendo qualcosa di simile a quanto visto con la crisi dei chip che abbiamo vissuto durante la pandemia, ma la causa scatenante è ben diversa. Se allora le ragioni delle difficoltà nell’approvvigionamento erano da ricercare in un picco di domanda imprevisto (provocato dall’adozione forzata e globale dello smart working e della didattica a distanza), oggi la responsabilità è da attribuire all’accaparramento di chi muove le fila del settore AI.

La dimostrazione concreta è arrivata nei giorni scorsi, quando Micron ha deciso di dire addio al mercato consumer e di sacrificare il suo storico marchio Crucial, per concentrare la propria attività sulla produzione di memoria e storage da destinare ai clienti strategici più grandi nei segmenti in più rapida crescita. Tradotto: a chi metterà le componenti nei data center, al servizio dell’intelligenza artificiale.

AI piglia tutto, prezzi consumer più alti

La dinamica non è troppo diversa nemmeno da quella che, qualche anno fa, ha visto esplodere i prezzi delle GPU quando il mondo ha scoperto le opportunità di guadagno legate al mining delle criptovalute. Questa volta l’impatto potrebbe però rivelarsi ben più esteso e duraturo: difficilmente il trend sarà invertito da uno scivolone di Bitcoin.

Realtà come OpenAI sono determinate a realizzare infrastrutture massive attraverso le quali erogare i loro servizi (ChatGPT e simili), hanno fame di RAM e SSD e sono ben disposte a pagare. I produttori non si lasceranno sfuggire l’opportunità di un guadagno superiore rispetto a quello che garantirebbe loro la vendita al dettaglio. Non abbiamo ancora messo un piede nel 2026, ma possiamo già immaginare quale sarà una delle prime brutte notizie del nuovo anno.

Pubblicato il 9 dic 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
9 dic 2025
