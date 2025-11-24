Da Valve, un indizio sul prezzo della Steam Machine

Il prezzo della Steam Machine rimane ancora avvolto dal mistero. La nuova console/PC gaming da salotto arriverà ufficialmente sul mercato entro la primavera 2026, ma ancora non sappiamo quanto costerà. Un dettaglio non di poco conto, che ne decreterà il successo o il fallimento a livello commerciale. Valve lo renderà noto ufficialmente solo più avanti, ma un indizio concreto è comunque arrivato.

Quanto costerà la Steam Machine al lancio?

È quello sfuggito a Pierre-Loup Griffais, programmatore dell’azienda già responsabile del progetto Deck. Intervenuto nel podcast Friends per Second, ha risposto così a una domanda diretta (minuto 1:24:03 del video qui sotto).

Penso che se costruisci un PC con dei componenti e raggiungi praticamente lo stesso livello di prestazioni, questa è la finestra di prezzo generale.

Insomma, costerà più o meno come un PC assemblato con lo stesso comparto hardware. Poco dopo ha aggiunto che l’obiettivo è quello di proporre un buon affare. Questo sembrerebbe confermare la volontà di proporre la nuova macchina a un prezzo relativamente accessibile.

Ovviamente, il nostro obiettivo è che sia un buon affare a quel livello di prestazioni, e poi ci sono caratteristiche che sono davvero difficili da realizzare se si costruisce un PC da gioco partendo da componenti diversi.

Dunque, quanto potrebbe costare? Un’ipotesi plausibile è tra 700 e 800 euro nella sua versione con SSD da 512 GB (molto di più quella da 2 TB). Non sarà un prodotto venduto in perdita solo per aumentare la base installata.