Da Valve, un indizio sul prezzo della Steam Machine

Il prezzo della Steam Machine rimane ancora avvolto dal mistero. La nuova console/PC gaming da salotto arriverà ufficialmente sul mercato entro la primavera 2026, ma ancora non sappiamo quanto costerà. Un dettaglio non di poco conto, che ne decreterà il successo o il fallimento a livello commerciale. Valve lo renderà noto ufficialmente solo più avanti, ma un indizio concreto è comunque arrivato.
Quanto costerà la Steam Machine al lancio?
È quello sfuggito a Pierre-Loup Griffais, programmatore dell’azienda già responsabile del progetto Deck. Intervenuto nel podcast Friends per Second, ha risposto così a una domanda diretta (minuto 1:24:03 del video qui sotto).
Penso che se costruisci un PC con dei componenti e raggiungi praticamente lo stesso livello di prestazioni, questa è la finestra di prezzo generale.
Insomma, costerà più o meno come un PC assemblato con lo stesso comparto hardware. Poco dopo ha aggiunto che l’obiettivo è quello di proporre un buon affare. Questo sembrerebbe confermare la volontà di proporre la nuova macchina a un prezzo relativamente accessibile.
Ovviamente, il nostro obiettivo è che sia un buon affare a quel livello di prestazioni, e poi ci sono caratteristiche che sono davvero difficili da realizzare se si costruisce un PC da gioco partendo da componenti diversi.
Dunque, quanto potrebbe costare? Un’ipotesi plausibile è tra 700 e 800 euro nella sua versione con SSD da 512 GB (molto di più quella da 2 TB). Non sarà un prodotto venduto in perdita solo per aumentare la base installata.
Valve ha affermato fin dalla presentazione iniziale che Steam Machine ha
una potenza sei volte superiore a quella di Steam Deck. Dal punto di vista delle specifiche tecniche integrerà un processore AMD (Zen 4) affiancato da GPU RDNA 3, 16 GB di RAM DDR5 con VRAM GDDR6 da 8 GB, connettività Wi-Fi 6E ed Ethernet, Bluetooth 5.3, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 con supporto alla risoluzione 4K. Lato software ci sarà la piattaforma SteamOS 3.