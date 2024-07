Crittografia nelle VPN: i vantaggi per la sicurezza con NordVPN

Le VPN sono sempre più utilizzate e sempre più consigliate. Il loro impiego si presta a diversi scopi e possiamo quindi dire che si tratta di soluzioni che offrono una grande versatilità. Ma quali sono i vantaggi di una VPN? Il principale punto di forza di una VPN è l’alto livello di sicurezza che è in grado di garantire agli utenti grazie alla crittografia dei dati. Lo scopo della crittografia è quello di trasformare un testo comprensibile in una serie di caratteri apparentemente senza senso, in modo da renderli inutilizzabili nel caso dovessero finire in mano a dei malintenzionati. I dati criptati possono essere riportati allo stato di leggibilità solo dal legittimo destinatario, che, a differenza di un intruso, possiede il necessario “codice di decriptazione” condiviso con il mittente. Esistono diverse tecnologie di crittografia e una delle più comuni è AES-256 utilizzata dalle migliori VPN sul mercato inclusa NordVPN.

I dati degli utenti al sicuro con la crittografia AES-256 usata da NordVPN

La qualità e la sicurezza garantite da NordVPN passano anche per il protocollo di crittografia AES (Advanced Encryption Standard), una soluzione approvata e utilizzata da governi, esperti di cybersicurezza e aziende di rilievo in tutto il mondo. In dettaglio, NordVPN utilizza una soluzione AES-256, ovvero con chiavi di crittografia a 256 bit. Questo significa che la tecnologia consente di ottenere ben 2^256 possibili combinazioni. Parliamo quindi di un numero sufficiente a mettere i dati al riparo da qualsiasi attacco di forza bruta oggi eseguibile. Per rubare i dati criptati con AES-256 i cybercriminali dovrebbero infatti utilizzare dei supercomputer con una capacità di calcolo non ancora disponibile sulle macchine attuali. Nonostante ciò, questi futuribili supercomputer impiegherebbero miliardi di anni prima di trovare il codice corretto e riuscire a decifrare i dati. Scegliere di affidarsi a NordVPN per la navigazione online significa pertanto mettere i propri dati al sicuro da accessi indesiderati e godersi Internet in piena sicurezza.