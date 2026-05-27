VPN, Antivirus e Ad Blocker per tutti con TotalAV a meno di 2€ al mese

Se cerchi la suite completa per la sicurezza e la privacy dei tuoi dispositivi allora devi scegliere TotalAV che include VPN, Antivirus e Ad Blocker a meno 2 euro al mese! Approfitta adesso dell’offerta incredibile che trovi online. Abbonati a soli 1,59 euro al mese. Stiamo parlando di 5 centesimi circa al giorno per avere tutto quello che ti serve contro ogni minaccia e occhi indiscreti.

La potente VPN crittografa la tua navigazione e nasconde ogni tua attività online agli altri. Potrai tornare ad acquistare, consultare, navigare e divertirti online senza preoccuparti degli occhi indiscreti. Addio anche ai tracker che monitorano costantemente ogni nostra mossa quando siamo connessi. Le tue informazioni sensibili ora sono al sicuro da hacker e ficcanaso.

L’antivirus imbattibile scansiona regolarmente ogni contenuto che vuoi aprire, i link che vuoi cliccare e qualsiasi minaccia possa metterti in pericolo. La protezione in tempo reale continua a lavorare anche quando tu ti distrai avvisandoti del pericolo prima che sia troppo tardi. In questo modo hai davvero tutta la sicurezza che cerchi per proteggere i tuoi dati personali e le tue informazioni sensibili.

Il comodo Ad Blocker nasconde tutti gli annunci, i pop-up e i banner che renderebbero la tua navigazione confusa e pesante. Grazie a questa ferramenta puoi navigare senza alcuna pubblicità e assicurarti anche un consumo minore di dati, soprattutto quando navighi con i dati mobili non illimitati. Inoltre, evitare tutto questo rende la tua connessione ancora più sicura dai falsi annunci.

TotalAV è VPN e Antivirus che rendono internet senza limiti

Grazie a TotalAV hai una VPN e un Antivirus che trasformano internet rendendolo senza limiti. Infatti, grazie alle migliaia di server super veloci disponibili in oltre 90 paesi, cambi posizione virtuale ogni volta che vuoi e accedi a qualsiasi contenuto, anche streaming, aggirando blocchi regionali, limitazioni e censure. Scegli la tua posizione tra queste disponibili:

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Irlanda

Italia

Lettonia

Lussemburgo

Moldova

Paesi Bassi

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ucraina

Regno Unito

Argentina

Brasile

Cile

Colombia

Perù

Hong Kong

Israele

Giappone

Malesia

Filippine

Pakistan

Singapore

Corea del Sud

Taiwan

Thailandia

Turchia

EAU – Dubai

Australia

Sudafrica

Stati Uniti