 VPN, Antivirus e Ad Blocker per tutti con TotalAV a meno di 2€ al mese
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VPN, Antivirus e Ad Blocker per tutti con TotalAV a meno di 2€ al mese

Con TotalAV ottieni una potente VPN, un Antivirus imbattibile e un comodo Ad Blocker per tutti i tuoi dispositivi a meno di 2€ al mese.
VPN, Antivirus e Ad Blocker per tutti con TotalAV a meno di 2€ al mese
Sicurezza VPN
Con TotalAV ottieni una potente VPN, un Antivirus imbattibile e un comodo Ad Blocker per tutti i tuoi dispositivi a meno di 2€ al mese.
TotalAV - Canva
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Se cerchi la suite completa per la sicurezza e la privacy dei tuoi dispositivi allora devi scegliere TotalAV che include VPN, Antivirus e Ad Blocker a meno 2 euro al mese! Approfitta adesso dell’offerta incredibile che trovi online. Abbonati a soli 1,59 euro al mese. Stiamo parlando di 5 centesimi circa al giorno per avere tutto quello che ti serve contro ogni minaccia e occhi indiscreti.

Attiva TotalAV

La potente VPN crittografa la tua navigazione e nasconde ogni tua attività online agli altri. Potrai tornare ad acquistare, consultare, navigare e divertirti online senza preoccuparti degli occhi indiscreti. Addio anche ai tracker che monitorano costantemente ogni nostra mossa quando siamo connessi. Le tue informazioni sensibili ora sono al sicuro da hacker e ficcanaso.

L’antivirus imbattibile scansiona regolarmente ogni contenuto che vuoi aprire, i link che vuoi cliccare e qualsiasi minaccia possa metterti in pericolo. La protezione in tempo reale continua a lavorare anche quando tu ti distrai avvisandoti del pericolo prima che sia troppo tardi. In questo modo hai davvero tutta la sicurezza che cerchi per proteggere i tuoi dati personali e le tue informazioni sensibili.

Il comodo Ad Blocker nasconde tutti gli annunci, i pop-up e i banner che renderebbero la tua navigazione confusa e pesante. Grazie a questa ferramenta puoi navigare senza alcuna pubblicità e assicurarti anche un consumo minore di dati, soprattutto quando navighi con i dati mobili non illimitati. Inoltre, evitare tutto questo rende la tua connessione ancora più sicura dai falsi annunci.

TotalAV è VPN e Antivirus che rendono internet senza limiti

Grazie a TotalAV hai una VPN e un Antivirus che trasformano internet rendendolo senza limiti. Infatti, grazie alle migliaia di server super veloci disponibili in oltre 90 paesi, cambi posizione virtuale ogni volta che vuoi e accedi a qualsiasi contenuto, anche streaming, aggirando blocchi regionali, limitazioni e censure. Scegli la tua posizione tra queste disponibili:

Attiva TotalAV
  • Austria
  • Belgio
  • Bulgaria
  • Croazia
  • Repubblica Ceca
  • Danimarca
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
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  • Turchia
  • EAU – Dubai
  • Australia
  • Sudafrica
  • Stati Uniti

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Pubblicato il 27 mag 2026

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