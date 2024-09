Crolla il prezzo di Dyson Corrale, la piastra senza fili tua a €349

Se c’è stata un’innovazione nel mondo dello styling, quello è da attribuire in parte a Dyson. Da anni, ormai, il brand aggiunge novità focose sul mercato come il suo Airwrap o il suo Supersonic che permettono di asciugare e acconciare i capelli in una sola mossa. Ma non solo, l’arrivo della piastra senza fili ha fatto innamorare ragazze e ragazzi in tutti gli angoli del mondo. Dyson Corrale, infatti, è quella rivoluzione che tutti vogliono. Solitamente ha un prezzo più elevato ma oggi è il tuo giorno fortunato. Con uno sconto di 100 euro su eBay, la acquisti ad appena 349 euro.

Preciso che si tratta dello store originale del brand quindi hai tutte le garanzie a disposizione.

Dyson Corrale, la piastra senza fili che rivoluziona lo styling

La usi come e quando vuoi senza mai farti problemi. Dyson Corrale è la piastra che ti permette di avere capelli sani, bellissimi e soprattutto lisci come uno spaghetto senza dover andare dal parrucchiere. Con il suo design esclusivo, ti basta uno sguardo per riconoscerla fin da subito.

Quali sono i punti salienti di questo prodotto? Anzitutto si ricarica e poi puoi usarla in piena libertà senza preoccuparti di dover restare vicino alla presa. Con un’autonomia sufficiente per creare la tua acconciatura preferita, non ti crea problemi. Se te lo stai chiedendo, in ogni caso, puoi usarla anche da collegata per non avere limiti di tempo.

Ha un display che ti informa sul livello di batteria e sulla temperatura che hai scelto. Con un minimo di 165° e un massimo di 210°, ogni tipologia di capello viene trattato nei migliori dei modi. Di questo puoi essere sicuro visto che la piastra integra non solo un chip per il controllo intelligente della temperatura ma anche delle piastre in rame flessibili che si adattano al tuo capello e lo avvolgono senza strapparlo e rovinarlo.

In confezione ti viene fornita la piastra, il cavo, l’esclusiva box, lo stand di ricarica e la custodia morbida per portarla in viaggio con te.

La promozione di eBay

Visto lo sconto pazzesco che è in corso su eBay, non puoi perdere questa occasione. Collegati sullo store ufficiale del brand e acquista la tua Dyson Corrale con un ribasso del 22%. Con soli 349 euro completi l’acquisto potendo pagare con le 3 rate PayPal.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.