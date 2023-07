Crolla il prezzo di Ring Intercom (anche con Echo Pop)

Ring Intercom è senza dubbio uno dei dispositivi più apprezzati tra quelli lanciati di recente da Amazon, attraverso il suo brand dedicato ai prodotti per la casa, anzi per la smart home: trasforma il citofono tradizionale in un apparecchio intelligente, dotandolo di connettività e permettendo di controllarlo anche da remoto. Oggi, in anticipo sul Prime Day che prenderà il via ufficialmente a mezzanotte (11 e 12 luglio), è in sconto del 63% rispetto al prezzo di listino.

-63% su Ring Intercom: l’offerta anticipa il Prime Day

Per verificare la compatibilità con il citofono installato nella propria abitazione e per le istruzioni da seguire durante il montaggio rimandiamo alla scheda del prodotto. Chi desidera saperne di più in merito a caratteristiche e funzionalità può invece leggere l’approfondimento pubblicato su queste pagine al lancio in Italia e la nostra recensione completa.

E con soli 7 euro in più è possibile acquistare il bundle che include anche l’ultimo smart speaker lanciato da Amazon, il modello compatto Echo Pop ideale per le piccole stanze.

Fra le tante funzionalità consentite da Ring Intercom citiamo solo quella che permette di rispondere al citofono da remoto ovunque ci si trovi, tramite app, di aprire la porta o il cancello con un tocco sullo schermo dello smartphone o di assegnare chiavi virtuali temporanee a parenti, amici, ospiti o ai corrieri per effettuare le consegne.

Si tratta di una delle tante offerte che, già oggi, anticipano il Prime Day che prenderà il via ufficialmente a mezzanotte (per proseguire poi nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 luglio. È un evento riservato in esclusiva agli abbonati Prime. Agli altri segnaliamo la possibilità di iniziare subito il mese di prova per godere di tutti i benefici della sottoscrizione senza alcuna spesa.

