Crolla il prezzo della Fire TV di Toshiba da 43 pollici

Il Prime Day di Amazon tende una mano a chi vuol acquistare un nuovo televisore 4K, con l’offerta dedicata alla Fire TV di Toshiba da 43 pollici in forte sconto a soli 249 euro. Perfetta sia da appoggiare su un qualsiasi mobile sia da appendere, ha un design sottile ed elegante che si adatta a ogni ambiente domestico.

Nuova TV? Ci pensa il Prime Day con questa offerta

Con pannello Ultra HD, integra funzionalità smart per l’accesso alle piattaforme di streaming più utilizzate: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altre ancora. Il telecomando include il microfono per interagire a voce con l’assistente Alexa. Tra le porte di connessione figurano Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, tre HDMI, due USB, un modulo CI+, l’uscita audio ottica digitale, quella per le cuffie e il supporto ad Apple AirPlay. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

La promozione che permette di acquistare la Fire TV 4K di Toshiba da 43 pollici (modello 43UF3D63DA) al prezzo finale di soli 249 euro la rende un vero affare, considerando le sue caratteristiche. Si può inoltre contare sulla disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna in pochi giorni.

L’offerta fa parte del Prime Day, l’evento esclusivo creato da Amazon per i clienti Prime. Se ancora non sei iscritto come abbonato, hai la possibilità di avviare subito il tuo mese di prova e sfruttare così tutti i vantaggi offerti, senza dover spendere nulla.

