Crolla il prezzo del router 4G-LTE di TP-Link: perfetto in vacanza

Con TP-Link Archer MR402 puoi portare Internet ovunque: non è mai stato così facile. Oggi lo trovi al suo prezzo minimo storico su Amazon. Devi solo inserire la SIM e il router 4G-LTE ti permette di connettere a Internet tutti i tuoi dispositivi, in modo stabile e con una velocità in download che arriva a 150 Mbps. È perfetto per chi ha bisogno di essere online anche lontano da casa, in vacanza o durante i viaggi di lavoro oppure quando la rete fissa non è disponibile.

TP-Link Archer MR402: l’offerta sul router 4G-LTE

Crea una rete Wi-Fi dual band dalle prestazioni elevate (300 Mbps su 2,4 GHz e 867 Mbps su 5 GHz), per una navigazione fluida, streaming senza interruzioni e download rapidi. Ha in dotazione due antenne smontabili per assicurare una ricezione ottimale del segnale, rendendolo al tempo stesso facile da trasportare. La configurazione è molto semplice e veloce: è sufficiente inserire la scheda, impostare il PIN e selezionare il profilo dell’operatore. Scopri di più nella descrizione completa.

A completare l’elenco delle caratteristiche ci sono le porte LAN e LAN/WAN per connettere dispositivi cablati come PC, console o decoder. Al suo prezzo minimo storico di soli 49 euro, il router 4G-LTE di TP-Link (modello Archer MR402) è un affare da cogliere al volo.

Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di coupon. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratis prevista in un giorno. Le oltre 22.000 recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,4 stelle su 5.