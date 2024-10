CROLLA il PREZZO del Galaxy Watch7: -84% alla Festa di Prime

Samsung Galaxy Watch7 è in sconto di ben 84 euro e oggi può essere tuo al prezzo minimo storico da quando è in vendita. Si tratta di una delle migliori promozioni di oggi su Amazon, fa parte della Festa delle Offerte Prime, l’evento che ha preso il via a mezzanotte e che proseguirà fino a domani. Il design ricercato, solido e resistente è solo uno dei tanti punti di forza.

Festa delle Offerte Prime: Samsung Galaxy Watch7 in sconto

Ha in dotazione una ghiera touch e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Il modulo GPS integrato permette di effettuare un tracciamento preciso dell’attività fisica e non manca il monitoraggio della salute con il rilevamento di molti parametri da parte del sensore BioActive, a partire dal battito cardiaco e dalla qualità del sonno. Ogni operazione è gestita dal processore da 3 caratterizzato da un basso consumo di energia. Lato software, il sistema operativo è Wear OS di Google, proposto in una versione ottimizzata e personalizzata dal marchio. Visita la pagina dell’e-commerce dedicata all’orologio per maggiori dettagli. Nella confezione sono inclusi il cinturino e la base per la ricarica.

Lo sconto di 84 euro sul Samsung Galaxy Watch7 da 40 mm, nella colorazione Green, porta lo smartwatch al prezzo finale di 235 euro, il suo minimo storico. Venduto e spedito da Amazon, ha disponibilità immediata e consegna gratuita: se lo ordini subito arriverà direttamente a casa tua già entro domani.

