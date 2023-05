Crucial BX500, SSD da 240 GB a meno di metà prezzo su eBay

State cercando una soluzione di archiviazione rapida e sicura per il vostro PC desktop o laptop? Allora meglio correre su eBay per aggiudicarvi l’SSD Crucial BX500 da 240 GB a un prezzo davvero stracciato. A più di un mese dalla precedente offerta sul medesimo componente hardware, sulla piattaforma di e-commerce potete trovarlo a soli 19,99 euro grazie a un taglio del 53% rispetto al prezzo di listino normalmente proposto nei negozi online e retail.

Crucial BX500 da 240 GB, scoprite le caratteristiche

L’SSD in questione è noto a tutti coloro che lo hanno già provato con mano per le sue performance e per la sua notevole affidabilità. Con la sua velocità di lettura pari a 540 MB/s e la velocità di scrittura di 500 MB/s, l’SSD Crucial BX500 è la soluzione perfetta per essere integrato a computer portatili o PC desktop al fine di ospitare il sistema operativo e azzerare i tempi di avvio.

La dimensione standardizzata di 2,5 pollici lo rende particolarmente compatto, mentre l’interfaccia SATA per la connessione è una certezza. In poche parole, Crucial BX500 è versatile, sicuro e pure economico, ora, grazie all’offerta su eBay!

Tra le altre caratteristiche chiave notiamo la tecnologia Micron 3D NAND, offerta in esclusiva dall’azienda produttrice e sinonimo di affidabilità da oltre 40 anni. O ancora, evidenziamo il peso di 60 grammi che rende tale SSD una buona soluzione anche per un uso esterno ai computer. Infine, segnaliamo la compatibilità con Windows, Linux e Mac, unici sistemi operativi ufficialmente supportati.

Insomma, ormai avete inquadrato bene l’SSD Crucial BX500 in questione e, pertanto, ancora una volta vi ricordiamo che in queste ore – e per un periodo di tempo non precisato – è possibile acquistarlo a 19,99 euro grazie a un taglio di prezzo superiore al 50%. Il rivenditore gode di oltre 50.000 recensioni e del 99,9% di feedback positivi. Come avverte nella pagina ufficiale, però, si tratta di un oggetto di tendenza dalla quantità disponibile limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.