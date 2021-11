Crucial X8 1TB: l'NVMe portatile con velocità di 1050MB/s

Se ti serve tanta archiviazione fuori casa, ma non vuoi rinunciare alle alte prestazioni, Amazon propone oggi uno dei migliori SSD NVMe ad un ottimo prezzo. Stiamo parlando del Crucial X8 da 1TB, un’unità in grado di offrire tanto spazio di memorizzazione, con le prestazioni di un SSD PCIe oggi a soli 130 euro su Amazon.

SSD NVMe portatile Crucial X8 1TB: caratteristiche tecniche

La soluzione di Crucial si caratterizza per un design decisamente compatto. Il disco, infatti, misura solo 11×5 centimetri rientrando tra i più piccoli della categoria. Come premesso lo spazio disponibile è di ben 1TB, ideale per ogni campo di utilizzo. Il disco è perfetto per i professionisti che necessitano di gestire grosse quantità di dati nel più breve tempo possibile. Da questo punto di vista le velocità di lettura fino a 1050MB/s svolge un lavoro eccellente. Tuttavia, rappresenta un’ottima soluzione anche per i videogiocatori che possono archiviare una discreta quantità di giochi. Indispensabile soprattutto in ambito console dove l’archiviazione interna risulta solitamente insufficiente.

L’interfaccia è quella USB-C 3.2, indispensabile per fruire delle massime prestazioni offerte dall’unità. Inevitabilmente è necessario che le porte USB del computer sfruttino la medesima interfaccia. Ciò non toglie che rimane retrocompatibile con tutte le specifiche USB Type-A precedenti, naturalmente con i dovuti compromessi in termini di velocità, grazie all’adattatore incluso. Il disco è perfettamente compatibile con la maggior parte delle piattaforme come Windows, Linux, Mac OS, Play Station e Xbox. A questo va aggiunta l’affidabilità di Crucial che fornisce ben 3 anni di garanzia. In sostanza un accessorio decisamente versatile e prestazionalmente valido per qualsiasi esigenza di archiviazione, ad un prezzo tutto sommato contenuto.

Grazie ad uno sconto del 18% sul prezzo di listino, è possibile acquistare il Crucial X8 1TB su Amazon a soli 130,82 euro per un risparmio di circa 30 euro sul prezzo di listino.