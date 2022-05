Crypto truffe su YouTube con un video di Elon Musk

I cybercriminali sono sempre alla ricerca di nuovi metodi per ingannare gli utenti e ottenere facili guadagni. I ricercatori di McAfee hanno scoperto una truffa molto ingegnosa che sfrutta una versione modificata di un video, pubblicato su YouTube da Ark Invest, con Elon Musk e Jack Dorsey. Gli utenti sono convinti di raddoppiare le loro criptovalute, invece perderanno tutto. Purtroppo sembra che il raggiro sia molto redditizio.

Crypto scam: rubati milioni di dollari

Il video di luglio 2021 è relativo ad una discussione sugli investimenti in Bitcoin. I cybercriminali hanno organizzato una truffa, pubblicando una versione modificata del video su vari canali YouTube. I ricercatori di McAfee hanno monitorato la truffa, scoprendo che i video sono utilizzati per invitare gli utenti ad investire le loro criptovalute.

Sono stati pubblicizzati almeno 26 siti fasulli che promettono di raddoppiare le criptovalute. Per convincere le ignare vittime viene mostrata anche una tabella con l’elenco delle transazioni. In realtà gli indirizzi dei portafogli non esistono, in quanto sono stati generati automaticamente mediante codice JavaScript.

I veri crypto wallet sono invece quelli associati ai siti fraudolenti. I truffatori hanno finora incassato oltre 1,3 milioni di dollari in Bitcoin e Ethereum. Alcuni video sono stati rimossi, ma non è chiaro se da Google o dagli stessi autori. Altri sono ancora online e hanno anche un numero alto di follower (sicuramente aumentati artificiosamente per dare credibilità al video).

Molti utenti sono caduti nella trappola, attirati dalla promessa di incrementare i guadagni. Questo tipo di truffe è abbastanza diffusa, visto che non richiedono grandi competenze per metterle in pratica. Pertanto è sempre meglio utilizzare soluzioni di sicurezza che possono bloccare l’accesso ai siti fraudolenti. McAfee Total Protection offre una specifica funzionalità che protegge la navigazione.

