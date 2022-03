Cuffie Beats Studio3 Wireless, che OFFERTA: solo 169€

Le cuffie wireless Beats Studio3 arrivano al loro minimo storico su Amazon: puoi infatti acquistarle, in diverse colorazioni, a soli 169,00€! È il prezzo più basso di sempre per un accessorio particolarmente apprezzato dagli appassionati per le sue prestazioni.

Vendute e spedite da Amazon stessa, ti arriveranno a casa nel giro di 24 ore se sei un abbonato a Prime. Grazie all’offerta odierna potrai risparmiare ben 180,95€ sul prezzo di listino! Praticamente più di quanto le pagherai. E puoi optare anche per il pagamento a rate: solo 33,80€ al mese!

Cuffie Beats Studio3 wireless: le caratteristiche tecniche

Le cuffie Beats Studio3 garantiscono alte prestazioni con cancellazione attiva del rumore, che blocca anche i rumori ambientali. Compatibili con dispositivi iOS e Android, grazie alla calibrazione in tempo reale puoi avere un’esperienza di ascolto straordinaria che ti accompagnerà con un’autonomia che dura fino a 22 ore.

Il chip Apple W1, insieme ad una tecnologia Bluetooth senza rivali, ti permette di utilizzarle con un ampio raggio d’azione con pochissime perdite di connessione. Quando non le utilizzi puoi inoltre sfruttare Fast Fuel: con soli 10 minuti di ricarica avrai subito 3 ore di ascolto!

Le cuffie possono essere utilizzate anche per funzioni più convenzionali, come la risposta alle chiamate e l’attivazione di Siri sui dispositivi compatibili. All’interno della confezione troverai un paio di cuffie Beats Studio3, custodia, cavo RemoteTalk da 3.5mm e cavo di ricarica USB universale.

Dal design ineguagliabile e dalla potenza invidiabile, queste cuffie wireless possono essere il tuo affare della giornata. Si tratta del minimo storico assoluto raggiunto da questo accessorio su Amazon, che mai prima d’ora era arrivato ad un prezzo di soli 169,00€! E puoi scegliere tra diverse colorazioni, Bianco, Blu, Grigio, Nero, Nero/Rosso e Rosso, per adattarle meglio al tuo stile.

Un marchio di qualità ad un costo semplicemente imperdibile: sei ancora qui? Corri ad acquistarle!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.