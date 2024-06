Cuffie Creative Zen Hybrid 2 in DOPPIO SCONTO su Amazon (-25€)

Un doppio sconto da non perdere ti permette di fare un vero affare sulle cuffie wireless Creative Zen Hybrid 2. Oltre al 10% già attivo, spuntando il coupon che trovi in pagina, come mostrato nell’immagine sotto, potrai ricevere un ulteriore sconto del 30% per pagarle soltanto 44 euro invece di 69,99.

Creative Zen Hybrid 2: le caratteristiche delle cuffie in offerta

Con le cuffie over-ear wireless Creative Zen Hybrid 2 puoi avere una serie di funzionalità avanzate per un’esperienza audio ottimale. Ad esempio, la cancellazione attiva del rumore (ANC) data dai microfoni ibridi ti permette di immergerti completamente nella tua musica o nelle tue chiamate.

Il tutto mentre sfrutti un’acustica eccellente e un audio a bassa latenza, con una sintonizzazione accurata che offre alti chiari e medi ben bilanciati, con una batteria a lunga durata che consente di utilizzare le cuffie fino a 49 ore con ANC attivata e fino a 67 ore con ANC disattivata. E hai anche la flessibilità di scegliere se utilizzarle con il cavo.

Il microfono integrato con cancellazione del rumore permette di captare la tua voce con chiarezza anche in ambienti rumorosi, così da avere chiamate perfette.

Comode e facili da portare in giro grazie al design ripiegabile su se stesso, applica il codice sconto e pagale soltanto 44 euro invece di 69,99.