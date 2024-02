Cuffie da gaming ASUS ROG: SUPER sconto del 29% su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi, non puoi perderti l’occasione di acquistare le cuffie da gaming ASUS ROG Delta Core, soprattutto oggi che sono in offerta su Amazon con uno sconto del 29%. Questo è il momento perfetto per migliorare la tua esperienza di gioco, al prezzo speciale di soli 69,99 euro, anziché 99,00 euro.

Cuffie da gaming ASUS ROG: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Le cuffie ROG Delta Core sono dotate di driver ASUS Essence, ottimizzati con la tecnologia Audio Signal Diversion, che assicura un audio chiaro e potente, con una risposta in frequenza estesa fino a 40kHz. Questo significa che non perderai mai nemmeno il più piccolo dettaglio sonoro durante le tue sessioni di gioco.

Inoltre, il design a camera stagna garantisce un isolamento ottimale, mentre i cuscinetti auricolari ergonomici a forma di D offrono un comfort superiore anche durante le lunghe sessioni di gioco. Il microfono a braccio staccabile assicura una comunicazione chiara e priva di interferenze con i tuoi compagni di squadra, permettendoti di coordinarti al meglio durante le partite online.

Grazie alla compatibilità multipiattaforma, le ROG Delta Core sono compatibili con PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili, offrendoti la libertà di giocare su qualsiasi piattaforma tu preferisca. E con il controllo istantaneo a portata di mano, puoi regolare facilmente il volume e attivare o disattivare il microfono senza dover interrompere il gioco.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta. Approfitta subito del super sconto del 29% su Amazon e aggiungi le cuffie da gaming ASUS ROG Delta Core al tuo setup per un’esperienza di gioco senza precedenti. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo ridicolo di soli 69,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.