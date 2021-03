Cuffie da gaming Logitech G332: promozione incredibile su Amazon

Siete alla ricerca di alcune ottime cuffie da gaming, ma non volete spendere grosse cifre? Non vi preoccupate, Amazon vi viene in aiuto alcune tra le migliori cuffie da gaming in commercio: le Logitech G332. Queste presentano uno sconto del 39% sul prezzo di listino, che scende da 61,99 euro a 37,99 euro, e solo per poco tempo potreste anche approfittare di una promozione: uno sconto del 40% sull’Xbox Game Pass per PC.

Cuffie da gaming Logitech G332 a soli 37,99 euro

Le cuffie per gaming Logitech G332 consente di sentire davvero i giochi, con i driver da 50 mm che offrono una riproduzione audio ottima. In questo modo potete godervi tutti i vostri giochi preferiti anche per lunghe sessioni grazie al design leggero, sottile e comodo dei padiglioni in similpelle con rotazione a 90°.

Avrete anche la possibilità di godere di un’ottima nitidezza nelle chat vocali e nelle comunicazioni grazie al microfono da 6 mm che può essere spostato verso l’alto o verso il basso per attivare o disattivare l’audio. Potete utilizzare questa cuffia con microfono per tutte le piattaforme di gioco: è compatibile con PC, console di gioco tra cui PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series XS, Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Non fatevi, quindi, scappare questa offerta Amazon riguardante le cuffie da gaming Logitech G332 che vi permette di portarvele a casa al prezzo finale di 37,99 euro con tanto di sconto del 40% sull’Xbox Game Pass per PC.