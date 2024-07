Cuffie da gaming PC, PS4 e PS5: prezzo SHOCK su Amazon (-50%)

Se cercavi delle nuove cuffie da gaming di qualità da utilizzare sia su PC che su console le hai trovate perché le HyperX Cloud Stinger II Core sono in offerta su Amazon a metà prezzo: oggi puoi acquistarle infatti a soli 24,99 euro invece di 49,99, con spedizione Prime e consegna immediata.

HyperX Cloud Stinger II Core: le caratteristiche delle cuffie

Queste cuffie cablate con connessione a 3,5 mm offrono un’esperienza di gioco immersiva offrendoti un audio in-game limpido e cristallino, in modo che ogni dettaglio sonoro sia percepito chiaramente, che si tratti di passi nemici, esplosioni o dialoghi cruciali. Ottime anche per giocare online vista la presenza del microfono di alta qualità per comunicare con amici e altri giocatori online.

Le cuffie sono progettate per offrire il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe: il telaio in plastica è infatti robusto ma leggero, mentre i cuscinetti in memory foam rivestiti in tessuto si adattano perfettamente alle tue orecchie.

I controlli audio sono facilmente accessibili, permettendoti di regolare il volume o disattivare il microfono senza dover interrompere il gioco. Pensate per PlayStation 4 e PlayStation 5, possono in realtà essere usate anche su altri sistemi grazie al cavo.

Le HyperX Cloud Stinger II Core in bianco non sono solo eleganti, ma offrono anche tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza di gioco completa e appagante: acquistale a soli 24,99 euro.