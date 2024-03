Cuffie IBRIDE con cancellazione rumore a 50€ per un AFFARE spaziale

Sono belle, sono comode ma soprattutto sono di qualità. Sappiamo benissimo che l’abito non fa il monaco e quindi ecco che ti propongo un paio di cuffie ibride di cui non fare a meno praticamente mai. Geniali e con cancellazione del rumore per goderti la musica senza interruzioni. Cosa aspetti?

La festa delle Offerte di Primavera di Amazon è la tua occasione. Con uno sconto complessivo del 30% sul prezzo di listino, oggi diventano tue ad appena 55€. Non perdere neanche un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cuffie ibride da indossare senza mai farne a meno

Hanno delle dimensioni perfette per essere indossate senza mai provare fastidio. Tutto ciò è garantito anche dalle imbottiture che sembrano come dei cuscini di seta e dal loro peso ideale che non è mai troppo. Le cuffie ibride di Edifier spuntano praticamente tutte le caselle per un prodotto perfetto.

Collegale via Bluetooth ai tuoi prodotti e non avere limiti. Sono compatibili con tutti i sistemi operativi e hanno dalla loro parte ben 49 ore di riproduzione con una sola carica. Praticamente non ne fai a meno se pensi che c’è la ricarica rapida che con 10 minuti ti offre altre 7 ore di ascolto.

Audio di elevata qualità grazie ai driver che riproducono ogni nota nei giusti modi senza ignorare i toni medi o smorzare i bassi. E che dire, con i microfoni integrati hai anche chiamate senza indulgi.

Collegati al volo su Amazon dove grazie alla festa delle offerte di Primavera di Amazon hai la chance di acquistare un paio di cuffie ibride geniali come queste a soli 55€. Acquistale immediatamente.

