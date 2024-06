Solo 4,99 euro per le cuffie JBL T110: l'affare su Amazon

Forse faticherai a crederlo, ma le cuffie JBL a soli 4,99 euro sono una realtà. Si tratta del modello cablato JBL T110 (TUNE 110), quello visibile in queste immagini, perfetto per smartphone, tablet, computer, lettori multimediali, console e molto altro ancora. Il forte sconto è applicato in automatico e oggi puoi acquistarle a metà prezzo rispetto a listino ufficiale.

JBL T110: le cuffie sono un affare (-50%)

Sono dotate della tecnologia Pure Bass Sound per riprodurre in modo fedele ogni frequenza, garantendo così un’esperienza di ascolto senza compromessi sia per quanto riguarda la musica che i podcast e gli altri contenuti multimediali. Nessun problema nemmeno nelle chiamate, grazie al microfono integrato e al pulsante di comando per rispondere e riattaccare. La ciliegina sulla torta è rappresentata dal cavo antigroviglio che impedisce di attorcigliarsi, anche quando le si tiene in tasca, nella borsa o nello zaino. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla descrizione completa.

Ricapitolando, al prezzo finale di soli 4,99 euro puoi acquistare le cuffie cablate JBL T110, grazie allo sconto del 50% applicato in automatico. E, siccome anche l’occhio vuole la sua parte, hai la possibilità di scegliere liberamente il colore che preferisci: Bianco o Nero, la spesa non cambia. Ci sono anche Blu a 5,99 euro.

Non è tutto: se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a casa assicurata entro pochi giorni. La vendita e le spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Le recensioni pubblicate sull’e-commerce sono oltre 77.500 con un voto medio molto alto, superiore a 4 stelle su 5.