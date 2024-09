Cuffie JBL T110 con cavo: una piccola soluzione a meno di 5€ (-50%)

Le cuffie JBL T110 con cavo e microfono integrato sono la classica soluzione ideale per chi cerca una sostituto ai propri auricolari wireless senza spendere troppo e non rinunciare alla qualità: puoi pagarli in offerta su Amazon a soli 4,99 euro e riceverli subito a casa grazie alla spedizione Prime.

Cuffie JBL T110: qualità e convenienza

Le cuffie in-ear JBL T110 con microfono integrano l’inconfondibile JBL Pure Bass: questo significa che puoi godere di un suono stereo di alta qualità con bassi potenti e profondi. Sono ideali per il lavoro, l’uso quotidiano a casa o durante i viaggi e combinano prestazioni audio eccellenti con un design compatto, ergonomico e leggero.

Il cavo piatto antigroviglio ti permette di dire addio ad uno degli inconvenienti più noti per questo genere di prodotti, inoltre puoi sfruttare il comando a un pulsante che rende facile gestire la musica e rispondere alle chiamate in arrivo sul tuo smartphone.

All’interno della confezione trovi anche un set di gommini auricolari intercambiabili in tre diverse misure (S, M, L), in modo da avere una vestibilità perfetta e confortevole per qualsiasi tipo di orecchio.

Il prezzo di 4,99 euro è talmente basso che non dovresti neanche pensarci: approfitta adesso dello sconto e portatele a casa al 50% in meno.