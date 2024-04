Cuffie JBL Tune 500 in REGALO su Amazon (quasi)

Sei alla ricerca di uno strumento per ascoltare la tua musica preferita a una qualità pazzesca, ma non vuoi spendere molto e nemmeno dover ricaricare tutte le volte per utilizzarlo? Le Cuffie JBL Tune 500 sono la risposta alle tue ricerche. Acquistale in offerta a soli 20,99 euro su Amazon.

Si tratta di cuffie sovraurali eccellenti e cablate. Questo vuol dire che non avrai bisogno di ricaricarle per utilizzarle e che offrono un suono pazzesco alle tue orecchie, avvolgendoti completamente con un audio profondo. La consegna gratuita è inclusa nel tuo abbonamento Prime.

Cuffie JBL Tune 500: bassi perfetti e cavo antigroviglio

Con le Cuffie JBL Tune 500 hai bassi perfetti e un audio di tutto rispetto grazie alla tecnologia JBL Pure Bass Sound. Grazie al cavo antigroviglio piatto e resistente hai tutta la libertà di movimento e le riponi senza grovigli. Insomma, sono davvero pratiche e comode da indossare.

Facilità la gestione della riproduzione grazie al telecomando a un pulsante posizionato sul cavo. Musica e chiamate in tutta tranquillità sono garantite da questa tecnologia che ti permette anche di attivare Siri o Google Assistant tenendo premuto il pulsante sul telecomando.

Le morbide spugne che avvolgono le cuffie e l’archetto rendono questo prodotto estremamente comodo da indossare e utilizzare tutto il giorno. Grazie al loro design pieghevole le porti sempre con te senza troppo ingombro. Acquista queste cuffie a soli 20,99 euro su Amazon.