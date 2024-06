Cuffie Marshall Major V: 100 ore di musica e minimo storico Amazon (-13%)

Le Marshall Major V sono delle cuffie wireless capaci di offrirti un sonoro di altissima qualità combinato con una durata della batteria spaventosa che può arrivare addirittura fino a 100 ore di musica. Oggi puoi acquistarle su Amazon al minimo storico di 128,99 euro invece di 149 e riceverle subito a casa grazie alla spedizione Prime.

Marshall Major V: le caratteristiche delle cuffie

Con le cuffie Marshall Major V ti porti a casa una vera e propria eccellenza del settore con il caratteristico suono del produttore che ti garantisce bassi potenti, medi morbidi e alti definiti. Avrai così un’esperienza d’ascolto immersiva e appagante per qualsiasi tipo di musica.

Ti abbiamo già accennato della loro autonomia eccezionale con più di 100 ore di riproduzione wireless garantita con una sola carica. Un’efficienza energetica che le rende perfette per diverse situazioni, come lunghi viaggi o in generale per non avere la preoccupazione di ricaricarle frequentemente.

Le cuffie sono costruite con un design robusto e pieghevole che le rende semplici da portare in giro, anche all’interno di uno zaino. Con il pulsante multifunzione puoi personalizzare l’esperienza d’uso con un facile accesso a Spotify, equalizzatore o vari assistenti vocali. Puoi personalizzarne l’uso tramite l’app Marshall Bluetooth che si connette direttamente alle cuffie.

Infine, le cuffie possono essere ricaricate anche in wireless, confermando definitivamente di essere un prodotto premium e di qualità, pensato per chi non si accontenta. Approfitta del minimo storico Amazon e acquistale a soli 128,99 euro invece di 149.