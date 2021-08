Cuffie Over Ear con cancellazione del rumore a soli 35€

Le cuffie over ear Infurture sono in super sconto su Amazon. Se attivi il coupon da €15 te le porti a casa spendendo appena €34,99. Praticamente le paghi poco ma hai un risultato pressoché perfetto e con le spedizioni le ricevi in appena 24 ore a casa tua, non fartele scappare.

Infurture: le sue cuffie over ear non scherzano

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie over ear che siano wireless e che ti possano assicurare un risultato eccezionale, ti trovi proprio nel posto giusto. Questo modello sviluppato da Infurture è uno dei più apprezzati su Amazon, infatti centinaia di persone le hanno acquistate e le hanno recensite positivamente. Disponibili in colorazione nera, te le porti ovunque vai senza problemi.

Con la loro struttura leggerissima e le loro imbottiture, non potrai non amarle visto che le potrai indossare per numerose ore senza mai avvertire fastidio alla testa o alle orecchie. Sono state progettate per essere utilizzate praticamente per tutto. Come mai? Non gli manca nulla.

Gli altoparlanti integrati riproducono la tua musica preferita in modo pressoché perfetto infatti con la cancellazione attiva del rumore, ogni fastidio viene eliminato rendendo la riproduzione pura. Ti basterà premere play per sentirti subito a tuo agio con una qualità sonora sopra le righe.

Per non farti mancare niente è presente un microfono che puoi utilizzare sia per comunicare con l'assistente vocale del tuo smartphone o per effettuare delle chiamate in cui la tua voce verrà recepita in modo nitido e chiaro.

Non manca all'appello una batteria integrata portentosa visto che con appena una carica paziente fino a 40 ore di autonomia, ma se rimani senza batteria non ti fare problemi perché con la ricarica rapida ti bastano solamente 10 minuti per ottenere 2 ore aggiuntive.

Pagarle 34,99€ è un vero successo, quindi acquista queste cuffie over ear su Amazon. Con le spedizioni Prime le ricevi in solo uno o due giorni lavorativi senza spese aggiuntive. In caso contrario, puoi sempre optare per le consegne punti di ritiro per averle senza surplus