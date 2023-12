Cuffie Samsung USB Type-C: un AFFARE assurdo a questo prezzo

Le cuffie Samsung USB Type-C EO-IC100, attualmente in vendita su Amazon con uno sconto pazzesco del 52%, rappresentano il massimo dell’innovazione audio. Scegli il colore che si adatta al tuo stile, tra il classico nero e il raffinato bianco, e immergiti in un mondo di suono perfettamente bilanciato. Non perdere tempo e acquistale subito al prezzo ridicolo di soli 12,99 euro, anziché 26,90 euro.

Cuffie Samsung USB Type-C: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Progettate per modelli come il Samsung Galaxy Fold e altri dispositivi senza jack da 3,5 mm, come il Galaxy Note10 e il Tab S6, queste cuffie offrono un’impedenza di 32 Ω e funzionano con dispositivi in grado di convertire direttamente USB-C in audio. L’intervallo di frequenza da 20 Hz a 20 kHz garantisce una riproduzione dettagliata su tutta la gamma sonora.

Goditi un’esperienza di ascolto superiore grazie agli altoparlanti bidirezionali e alla tecnologia AKG che offrono un suono ricco e cristallino. Il design leggero e i cuscinetti regolabili inclusi assicurano un comfort ottimale per lunghe sessioni di ascolto.

La capacità di sopprimere attivamente il rumore esterno tramite il microfono integrato porta la tua esperienza musicale a un livello superiore. Il telaio tessile nero Art des Eises non solo aggiunge eleganza, ma contribuisce anche all’isolamento acustico, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica preferita.

Dimentica i fastidi dei fili aggrovigliati grazie al cavo in tessuto, che aggiunge un tocco di durabilità e praticità al design. Renditi conto dell’opportunità unica di possedere queste cuffie di altissima qualità a un prezzo irresistibile.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di migliorare la tua esperienza musicale con le cuffie Samsung USB Type-C EO-IC100. Acquistale ora su Amazon e scopri il piacere di un suono impeccabile ad un prezzo incredibile di soli 12,99 euro, grazie allo sconto FOLLE del 52%. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

