Cuffie Sony on-ear a 9,99€: TUTTO VERO, guarda l'offerta

Al prezzo stracciato di soli 9,99 euro, le cuffie on-ear Sony MDR-ZX110 sono un affare da cogliere al volo. Il marchio è una garanzia di qualità quando si tratta di dispositivi audio e il forte sconto proposto oggi da Amazon le rende imperdibili. Per capirlo è sufficiente citare le oltre 15.600 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce dai clienti che hanno già avuto modo di metterle alla prova, con un voto medio molto alto che si attesta a 4,5/5 stelle.

Amazon ha tagliato il prezzo delle cuffie Sony MDR-ZX110

Si tratta di un modello cablato (il cavo in dotazione è antigroviglio e lungo 1,2 metri). Tra le altre caratteristiche citiamo la presenza di driver dinamici al neodimio con design a cupola da 30 millimetri per una risposta ritmica intensa e corposa anche nella riproduzione dei brani più ricchi di sfumature e il supporto a un’ampia gamma di frequenza, da 12 Hz a 22 kHz, per ottenere alti cristallini e bassi profondi, dunque una riproduzione senza compromessi sia della musica che dei podcast. Sono inoltre adatte per il gaming. Il profilo pieghevole permette di trasportarle facilmente ovunque, senza rinunciare alla comodità e all’ergonomia dei padiglioni auricolari imbottiti. Rimandiamo alla pagina dedicata per altri dettagli.

L’offerta in corso, con lo sconto del 33% sul listino, ti permette di acquistare le cuffie on-ear Sony MDR-ZX110 al prezzo finale di soli 9,99 euro. Inoltre, puoi scegliere tra le colorazioni Bianco, Nero e Rosa quella che preferisci, la spesa non cambia.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni agli abbonati Prime che decidono di effettuare subito l’ordine. Si tratta di un’ottima occasione, da cogliere al volo.