Musica da concerto per 12 ore consecutive: ecco le JBL Live Beam 4

Sei intenzionato ad acquistare delle cuffiette Bluetooth di ottima qualità che garantiscano un audio eccellente e una batteria straordinaria ma non hai trovato ancora l’offerta giusta? Allora dai un’occhiata a questa occasione. Se vai subito su Amazon puoi acquistare le mitiche JBL Live Beam 4 a 179,99 euro, invece che 199,99 euro.

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JBL Live Beam 4: audio top senza rinunce

Con le cuffiette Bluetooth JBL Live Beam 4 potrai ascoltare la tua musica preferita in ogni posto senza fare rinunce. Con i driver dinamici da 10 mm queste cuffiette garantiscono un’esperienza tridimensionale per catapultati in ogni brano come se fossi a fianco dei musicisti. Hanno bassi corposi e alti e medi cristallini che non deludono.

La cancellazione adattiva del rumore garantisce un perfetto equilibrio sia durante l’ascolto della musica che durante le chiamate consentendoti sempre un audio eccellente. Parlando invece di design possiamo notare i morbidi inserti in silicone che sia ancorano bene alle orecchie mantenendosi stabili e garantiscono anche un isolamento acustico perfetto. La custodia è dotata di un pratico display dove potrai vedere le varie impostazioni e gestirle. E non dimentichiamo l’autonomia di 12 ore con gli auricolari, 36 ore grazie alla custodia e 4 ore di riproduzione in appena 10 minuti di ricarica.

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